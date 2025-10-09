Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chiều 9-10, giá xăng, dầu cùng giảm từ 430 đồng/lít

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo VnExpress, Bộ Công Thương)

(GLO)- Theo điều hành của Liên bộ Công Thương-Tài chính, chiều 9-10, giá xăng, dầu đồng loạt giảm từ 430 đồng/lít. Trong đó, xăng RON 95-III giảm 480 đồng/lít, còn 19.720 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng RON 95-III được điều chỉnh giảm 480 đồng, còn 19.720 đồng/lít, xăng RON 92 giảm 490 đồng/lít, còn 19.130 đồng/lít.

Mặt hàng dầu cũng giảm. Dầu diesel giảm 430 đồng/lít, còn 18.600 đồng/lít; dầu hỏa giảm 570 đồng/lít, còn 18.430 đồng/lít; dầu mazut giảm 570 đồng, còn 14.800 đồng/kg.

img-6637.jpg
Chiều 9-10, giá xăng, dầu cùng giảm từ 430 đồng/lít. Ảnh: P.V

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới 7 ngày qua chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu tháng 11 nhưng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu và Ukraine tiếp tục tăng tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga.

Các yếu tố nêu trên khiến giá nhiên liệu thế giới những ngày qua giảm so với kỳ trước. Mỗi thùng xăng RON 95 bình quân hạ 2,9% xuống 78,3 USD; dầu diesel hạ 2,6%, còn mazut 4,6%.

