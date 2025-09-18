Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chiều 18-9, xăng RON 95-III tăng thêm 200 đồng/lít

PHƯƠNG VI (Theo VnExpress, Báo Quân Đội Nhân Dân, Sức Khỏe và Đời Sống)

(GLO)- Chiều 18-9, Liên bộ Công thương-Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu định kỳ. Trong đó, xăng RON 95-III tăng 200 đồng/lít so với tuần trước.

Cụ thể, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 200 đồng, lên 20.600 đồng một lít, E5 RON 92 cũng thêm 230 đồng, bán ra ở mức 19.980 đồng/lít.

gia-xang-dau-chieu-18-9.jpg
Chiều 18-9, giá xăng dầu đồng loạt tăng. Ảnh: P.V

Tương tự, dầu diesel tăng 60 đồng, lên 18.700 đồng/lít; dầu hỏa có giá 18.540 đồng/lít, mazut là 15.130 đồng.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 37 phiên điều chỉnh, trong đó có 14 phiên giảm, 17 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

(GLO)- Thời gian qua, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao giá trị nông sản đặc trưng và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, để bảo vệ uy tín và chất lượng sản phẩm, công tác hậu kiểm đóng vai trò vô cùng quan trọng.

(GLO)-Sau giai đoạn sụt giảm đầu năm, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đang phục hồi rõ nét, với kim ngạch sau 7 tháng năm 2025 ước đạt hơn 3,83 tỷ USD. Đây là kết quả của sự phục hồi mạnh mẽ từ mặt hàng sầu riêng và đà tăng trưởng từ các loại trái cây chủ lực, như: dừa, xoài chế biến, chanh leo.

(GLO)-Với điều kiện khí hậu mát mẻ, nguồn thức ăn dồi dào, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang trở thành một trong những vùng trọng điểm phát triển nghề nuôi yến. Để yến sào Gia Lai vươn xa, các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng, quảng bá thương hiệu.

