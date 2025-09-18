Chiều 18-9, xăng RON 95-III tăng thêm 200 đồng/lít

(GLO)- Chiều 18-9, Liên bộ Công thương-Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu định kỳ. Trong đó, xăng RON 95-III tăng 200 đồng/lít so với tuần trước.

Cụ thể, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 200 đồng, lên 20.600 đồng một lít, E5 RON 92 cũng thêm 230 đồng, bán ra ở mức 19.980 đồng/lít.

Chiều 18-9, giá xăng dầu đồng loạt tăng. Ảnh: P.V

Tương tự, dầu diesel tăng 60 đồng, lên 18.700 đồng/lít; dầu hỏa có giá 18.540 đồng/lít, mazut là 15.130 đồng.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 37 phiên điều chỉnh, trong đó có 14 phiên giảm, 17 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.