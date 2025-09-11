Chiều 11-9, giá xăng tiếp tục giảm nhẹ, mặt hàng dầu tăng giá

(GLO)- Chiều 11-9, Liên bộ Công Thương-Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo định kỳ. Theo đó, giá xăng giảm nhẹ trong khi các mặt hàng dầu tăng từ 54 đồng/lít tùy loại.

Cụ thể, giá xăng RON93-III giảm 39 đồng/lít, hiện được niêm yết với mức 20.400 đồng/lít; xăng E5RON 92 giảm 95 đồng/lít, hiện có giá 19.756 đồng/lít.

Chiều 11-9, giá xăng giảm nhẹ. Ảnh: P.V

Đối với mặt hàng dầu, dầu diesel tăng 170 đồng/lít, hiện có mức 18.643 đồng/lít; dầu hỏa tăng 54 đồng/lít, có giá bán 18.368 đồng/lít. Dầu mazut hiện đang bán với mức 15.090 đồng/kg, giảm 286 đồng/kg.

Theo Liên bộ Công Thương-Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 4/9/2025-10/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Israel tấn công ban lãnh đạo Hamas trên lãnh thổ của Qatar; OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10-2025; đồng đô-la Mỹ giảm giá; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, Liên bộ Công Thương-Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.