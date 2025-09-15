Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Gia Lai: Diễn tập phương án chữa cháy tại cửa hàng xăng dầu

(GLO)- Ngày 14-9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Ấn Phụng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại Cửa hàng xăng dầu số 3 (xã Chư A Thai).

luc-luong-pccc-va-cnch-chuyen-nghiep-trien-khai-chua-chay-anh-dvcc.jpg
Lực lượng PCCC và CNCH chuyên nghiệp triển khai chữa cháy. Ảnh: ĐVCC

Tình huống giả định là: Sự cố cháy xảy ra tại khu vực cột bơm xăng của cơ sở. Nguyên nhân do trong quá trình bơm xăng cho các phương tiện giao thông, giữa khách hàng với nhân viên có tranh chấp, người dân đã đẩy ngã một chiếc xe máy đang đổ xăng làm xăng trong xe chảy tràn ra ngoài, bơm xăng bị kẹt dưới xe máy làm xăng liên tục bị chảy loang ra xung quanh, gặp tàn thuốc lá gần đó gây cháy. Đám cháy nhanh chóng lan ra khu vực xung quanh, lượng khói khí độc khiến 1 người bị ngất tại khu vực nhà làm việc không tự thoát ra ngoài được.

Khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC và CNCH cơ sở lập tức phát tín hiệu báo động, gọi điện thoại đề nghị lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hỗ trợ theo số điện thoại 114 và triển khai chữa cháy, CNCH ban đầu.

huong-dan-luc-luong-co-so-cuu-nan-cuu-ho-anh-dvcc.jpg
Hướng dẫn lực lượng cơ sở cứu nạn cứu hộ. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 đã nhanh chóng điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy, 1 xe téc nước cùng 19 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng PCCC và CNCH cơ sở cứu người mắc kẹt trong đám cháy, triển khai đội hình 1 phun dung dịch chất tạo bọt vào đám cháy nhằm khống chế và dập tắt đám cháy, đội hình 2 phun nước làm mát cán bộ, chiến sĩ và cấu kiện xây dựng.

Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, người và tài sản được di chuyển đến nơi an toàn.

Qua buổi diễn tập, lực lượng PCCC và CNCH cơ sở đã nắm bắt được thao tác, kỹ năng trong từng tình huống cụ thể, sử dụng hiệu quả các phương tiện chữa cháy cũng như phối hợp với lực lượng PCCC và CNCH chuyên nghiệp khi có tình huống thật xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

