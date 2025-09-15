Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Cụm công nghiệp Phước An

(GLO)- Chiều 14-9, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Tuy Phước Tây diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Đồ gỗ Nghĩa Phát và Công ty TNHH Đồ gỗ Nghĩa Tín (Cụm công nghiệp Phước An).

Theo tình huống giả định, khoảng 14 giờ, trong quá trình hàn cắt, sửa chữa tại kho thành phẩm của doanh nghiệp, do không đảm bảo kỹ thuật, xỉ hàn bắn vào sản phẩm gỗ đã hoàn thiện, bén lửa, gây cháy lớn.

Do hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động tạm ngưng để phục vụ sửa chữa, đám cháy lan rộng trên diện tích khoảng 80 m². Chất cháy chủ yếu gồm: gỗ, bao bì, thiết bị điện; khói dày đặc bao trùm nhà xưởng. Một số công nhân đang làm việc tại vị trí này bị mắc kẹt.

Quang cảnh diễn tập. Ảnh: N.L

Ngay khi phát hiện, lực lượng chữa cháy cơ sở báo động, cắt điện, sử dụng phương tiện tại chỗ khống chế cháy ban đầu; đồng thời, tổ chức thoát nạn và báo cho lực lượng chuyên nghiệp.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện tiếp cận hiện trường; phối hợp cùng Công an xã và lực lượng tại chỗ triển khai phun nước dập lửa, chống cháy lan, cứu người bị nạn và di chuyển tài sản ra khu vực an toàn.

Mặc dù là diễn tập nhưng các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn đều triển khai nhiệm vụ nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ từ chỉ huy, tiếp cận hiện trường đến dập tắt đám cháy.

Lực lượng Cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp đưa nạn nhân ra khu vực an toàn. Ảnh: N.L

Hoạt động không chỉ giúp 2 công ty gỗ rèn luyện kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, mà còn góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp và công nhân lao động trong công tác phòng ngừa cháy nổ, xây dựng môi trường sản xuất an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi sự cố cháy nổ xảy ra.