Chiều 2-10, giá xăng dầu tăng nhẹ

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Bộ Công thương, VnExpress)

(GLO)- Chiều 2-10, giá xăng dầu được Liên bộ Công Thương-Tài chính điều chỉnh đồng loạt tăng, song mức tăng không đáng kể.

Cụ thể, xăng RON 95-III chỉ tăng 40 đồng/lít, hiện đang giao dịch ở mức 20.200 đồng/lít; xăng E5 RON 92 chỉ tăng 10 đồng/lít, hiện được bán ra với giá 19.620 đồng/lít.

Mặt hàng dầu ghi nhận mức tăng mạnh hơn. Dầu diesel có giá 19.030 đồng, dầu hỏa có giá 19.000 đồng sau khi cùng tăng thêm 380 đồng/lít. Dầu mazut cũng tăng 170 đồng, có giá bán 15.370 đồng/kg.

gia-xang-dau-chieu-2-10-cung-tang.jpg
Giá xăng dầu chiều 2-10 đồng loạt tăng nhẹ. Ảnh: P.V

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới 7 ngày qua chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10 và dự kiến tiếp tục tăng trong tháng 11, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng và Ukraine tiếp tục tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga...

Các yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới những ngày qua tăng so với kỳ trước. Mỗi thùng xăng RON 95 bình quân tăng 0,3% lên 80,7 USD; dầu diesel thêm 2,4%, còn mazut 1,75%.

