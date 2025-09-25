Giá xăng RON95-III ngày 25-9 giảm hơn 400 đồng/lít

(GLO)- Ngày 25-9, giá xăng đồng loạt giảm từ hơn 350 đồng/lít, còn mặt hàng dầu tăng giảm tùy loại theo điều chỉnh của Liên bộ Công Thương-Tài chính.

Theo đó, giá xăng E5RON 92 hiện có giá 19.618 đồng, sau khi giảm 368 đồng/lít so với tuần trước. Xăng RON95-III hiện có giá 20.165 đồng/lít, giảm 443 đồng/lít so với tuần trước.

Giá xăng ngày 25-9 đồng loạt giảm. Ảnh: P.V

Dầu diesel 0.05S có giá 18.658 đồng/lít, giảm 47 đồng/lít. Ngược lại, dầu hỏa có giá 18.628 đồng/lít, tăng 84 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.209 đồng/kg, tăng 79 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Tại kỳ điều hành này, Liên bộ quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 18/9/2025-24/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ tăng xuất khẩu dầu; căng thẳng địa chính trị gia tăng tại khu vực Trung Đông; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tiếp tục tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.