18 gian hàng tham gia phiên chợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS và miền núi

MINH LÝ
(GLO)-Tối 4-10, tại xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) Hội Nông dân tỉnh tổ chức lễ khai mạc phiên chợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025.

khai-mac-phien-cho-thuc-day-tieu-thu-san-pham-nong-san-vung-dbdtts-va-mien-nui.jpg
Khai mạc phiên chợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng DTTS và miền núi. Ảnh: Minh Lý

Diễn ra trong 2 ngày (ngày 4 và 5-10), phiên chợ thu hút 18 gian hàng của hội viên nông dân đến từ 10 xã ở khu vực phái Tây tỉnh tham gia. Các gian hàng giới thiệu, trưng bày sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương, trong đó nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn VIET GAP, sản phẩm OCOP, các sản phẩm nông sản hữu cơ của nông dân vùng đồng bào DTTS, sản phẩm nông sản tiêu biểu được Hội Nông dân tỉnh bình chọn qua các năm.

tham-quan-cac-gian-hang-tai-phien-cho.jpg
Tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm. Ảnh: Minh Lý

Phiên chợ là dịp giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản của nông dân, các tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh. Tạo điều kiện hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các vùng khác, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

