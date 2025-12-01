HTX Nông nghiệp-Dịch vụ An Phú Thịnh mở hướng phát triển vùng rau quả công nghệ cao

(GLO)- Với lợi thế về đất đai cùng kinh nghiệm sản xuất của người dân địa phương, HTX Nông nghiệp-Dịch vụ An Phú Thịnh (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang từng bước hình thành vùng sản xuất rau quả công nghệ cao.

Không chỉ sản xuất rau quả theo tiêu chuẩn VietGAP, HTX Nông nghiệp-Dịch vụ An Phú Thịnh còn liên kết nhân giống cây trồng, mở ra hướng phát triển bền vững.

Từ vựa rau truyền thống đến vùng nguyên liệu lớn

Nhiều năm qua, vùng đất An Phú được xem là một trong những vựa rau củ quả chủ lực của tỉnh, cung cấp ổn định cho thị trường tiêu thụ trong tỉnh và các tỉnh, thành như Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế...

Nông dân nơi đây có truyền thống trồng rau lâu đời, mỗi hộ sở hữu ít nhất từ 0,5 sào đất canh tác rau quả. Nhờ linh hoạt nắm bắt nhu cầu thị trường, người dân đã chủ động sản xuất các loại rau trái vụ so với những vùng khác để giảm rủi ro về giá.

Lao động địa phương chăm sóc các loại rau giống tại HTX Nông nghiệp-Dịch vụ An Phú Thịnh. Ảnh: N.D

Tận dụng điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp, từ năm 2019, HTX Nông nghiệp-Dịch vụ An Phú Thịnh đã đầu tư xây dựng nhà lồng, máy móc, trang thiết bị sản xuất các giống rau củ quả chất lượng cao, giúp người dân địa phương không còn phụ thuộc vào nguồn giống rau từ tỉnh khác.

Thông tin từ HTX Nông nghiệp-Dịch vụ An Phú Thịnh, hiện vùng nguyên liệu rau củ quả của đơn vị liên kết sản xuất khoảng 105 ha. Trong đó, có 2 ha được chứng nhận VietGAP; còn lại liên kết với các thành viên, chủ yếu là sản xuất dứa (50 ha) và trồng chuối già Nam Mỹ (50 ha).

Toàn bộ diện tích sản xuất đều được trang bị hệ thống ứng dụng công nghệ tưới nước tiên tiến, tiết kiệm, đảm bảo năng suất và chất lượng

Giống chuối già Nam Mỹ chất lượng cao được sản xuất tại HTX Nông nghiệp-Dịch vụ An Phú Thịnh. Ảnh: N.D

Ông Trần Ngọc Chính (tổ 14, phường An Phú) chia sẻ: Nhiều năm qua, nguồn thu nhập của gia đình ông chủ yếu dựa vào 4 sào hành lá sản xuất quanh năm. Trước đây, mỗi vụ, ông thường xuống tỉnh Bình Định cũ mua giống về trồng.

“Gần đây, nghe thông tin HTX Nông nghiệp-Dịch vụ An Phú Thịnh sản xuất giống hành tại địa phương, chất lượng đảm bảo nên tôi đang tìm hiểu chuyển sang đặt hàng tại đây để giảm chi phí đi lại cũng như yên tâm hơn về nguồn gốc giống”-ông Chính nói.

Còn ông Bùi Ngọc Năm (tổ 14) nhận định: "Tham gia sản xuất rau VietGap, tôi thấy quy trình canh tác các loại rau như cải ngọt, cải thìa, cải cay, rau cúc, mồng tơi, khổ qua, dưa leo, cà chua, hành… rất chặt chẽ so với sản xuất truyền thống. Từ khử trùng, phơi ải đất đến xuống giống, chăm sóc, thu hoạch..., tất cả đều được ghi chép đầy đủ. Đây là hướng đi đúng và phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay”.

Ông Bùi Ngọc Năm chăm sóc rau quả VietGAP trong nhà lồng. Ảnh: N.D

Ngoài sản xuất rau quả VietGap đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, hiện nay, HTX còn liên kết sản xuất các giống cây trồng chất lượng cao như chuối, cà phê, chanh dây, dứa MD2…

Các thành viên đóng góp quỹ, ngày công và kỹ thuật. Sau mỗi đợt bán hàng, trừ chi phí đầu tư mới chia lợi nhuận. Cách làm này giúp khai thác tốt năng lực từng thành viên và tạo nguồn thu cho HTX phát triển bền vững.

Hướng đến vùng nông nghiệp công nghệ cao

Cánh đồng An Phú vốn là vùng lúa chủ lực của Gia Lai. Tuy nhiên, qua thời gian, người dân khu vực đầu nguồn các con suối và công trình thủy lợi trồng cà phê, hồ tiêu dẫn đến những diện tích cuối nguồn thường xuyên bị hạn, buộc người dân chuyển sang trồng rau củ quả. Chính sự thay đổi này đã hình thành nên vùng rau quả lớn như hiện nay.

Tận dụng hệ thống hệ thống hạ tầng đầu tư từ những năm trước, thời gian gần đây, HTX Nông nghiệp-Dịch vụ An Phú Thịnh đã đẩy mạnh liên kết với các trường học, doanh nghiệp sản xuất rau quả VietGAP và nhân giống cây trồng công nghệ cao như: chuối già Nam Mỹ, dứa MD2, dứa Queen…

Hiện nay, HTX đang sản xuất 2 ha rau quả, được Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận TQC CGLOBAL chứng nhận VietGAP để cung cấp cho các trường học, công ty trong tỉnh.

Những bì chuối Nam Mỹ nuôi cấy mô chất lượng cao chuẩn bị đưa ra nhà lồng. Ảnh: N.D

Đặc biệt, HTX liên kết với các viện nghiên cứu để tiếp nhận nguồn giống chuối già Nam Mỹ bằng phương pháp nuôi cấy mô, nuôi dưỡng tại vườn ươm của HTX trước khi cung ứng cho các nông trại tại Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai… với sản lượng mỗi tháng 100.000-200.000 cây giống sạch bệnh, đảm bảo năng suất, chất lượng cao.

Dự kiến năm 2025, doanh thu của HTX đạt khoảng 5 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 10 lao động thường xuyên và nhiều lao động thời vụ.

Theo Giám đốc HTX Nông nghiệp-Dịch vụ An Phú Thịnh Trần Công Quang, nhiều năm qua, người dân An Phú có truyền thống trồng rau lâu đời nhưng canh tác chủ yếu theo kinh nghiệm, phụ thuộc nhiều vào thị trường tiêu thụ, ít áp dụng quy trình VietGAP. Vì vậy, HTX xây dựng chiến lược sản xuất rau quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, cung ứng ổn định cho trường học, nhà hàng và bếp ăn tập thể của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

“Song song với đó, chúng tôi hợp tác với các doanh nghiệp để sản xuất giống cây trồng chất lượng cao. Mục tiêu là tạo bước đột phá, xây dựng vùng chuyên canh rau quả công nghệ cao tại An Phú trong những năm tới”-ông Quang thông tin.

Đây được xem là hướng đi mới góp phần nâng cao giá trị đất đai, phát huy tiềm năng, lợi thế vùng chuyên canh rau quả truyền thống An Phú trong những năm tới.