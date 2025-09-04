Danh mục
Gia Lai tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2025

(GLO)- Từ ngày 3 đến 6-9, tỉnh Gia Lai tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh (ITE HCMC) lần thứ 19.

Theo đó, Gia Lai có 4 gian hàng, chia làm các không gian trưng bày gồm: khu vực trưng bày thông tin, các sản phẩm kích cầu, mã QR và ấn phẩm, phim quảng bá du lịch tỉnh Gia Lai; khu vực trưng bày đặc sản, ẩm thực cùng nhiều sản phẩm OCOP như: đặc sản thịt bò một nắng Mười Đức, măng khô, tiêu đen, cà phê, mắc ca, hạt điều rang củi, rượu nước nóng, đông trùng hạ thảo....

img-8958-2.jpg
Tỉnh Gia Lai tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 19 với nhiều hoạt động phong phú. Ảnh: Hương Thảo

Đặc biệt, du khách sẽ được trải nghiệm trực tiếp các hoạt động văn hóa truyền thống như: dệt thổ cẩm, đan lát, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, cùng những tiết mục võ cổ truyền và bài chòi mang đậm bản sắc vùng miền.

Điểm nhấn của tỉnh Gia Lai tại hội chợ du lịch lần này là kết hợp quảng bá di sản văn hóa đặc trưng của đại ngàn-biển xanh thông qua chương trình biểu diễn nghệ thuật với nhiều tiết mục đặc sắc.

Các làn điệu dân ca Jrai, Bahnar như: Buôn làng ấm no, Em đẹp như hoa Pơ lang, Hơren lên rẫy, Chư Păh anh hùng... sẽ vang lên cùng tiếng đàn t’rưng, đàn goong. Bên cạnh đó là các tiết mục múa, hát đồng dao, hòa tấu nhạc cụ truyền thống.

Ngoài các gian hàng và chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, đoàn Gia Lai còn tham dự hội thảo góp ý báo cáo tổng kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và các vùng liên kết giai đoạn 2021-2025. Đây là dịp để địa phương chia sẻ định hướng phát triển, tìm kiếm cơ hội liên kết với các đối tác trong và ngoài nước.

Hội chợ du lịch lần này có sự tham gia của nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ, du lịch lớn của tỉnh như: Khu du lịch Cửa Biển và các khách sạn A’Dor, Sala Quy Nhơn, Fluer De Lys, Mường Thanh, Tre Xanh…

Thông qua hội chợ, tỉnh kỳ vọng thu hút thêm nhiều du khách, đồng thời mở rộng hợp tác để phát triển du lịch bền vững.

