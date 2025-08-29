Báo Gia Lai điện tử

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức cuộc thi “Thanh niên Gia Lai với phát triển du lịch”

MINH NHẬT
(GLO)- Tỉnh Đoàn Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Thanh niên Gia Lai với phát triển du lịch” năm 2025.

Theo đó, đối tượng tham gia cuộc thi là cá nhân hoặc tập thể cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên từ 16 đến 35 tuổi, đang sinh sống, học tập, công tác trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

530359d387b30ced55a2.jpg
Cuộc thi “Thanh niên Gia Lai với phát triển du lịch” được tổ chức góp phần quảng bá văn hóa, hình ảnh, cảnh đẹp và con người Gia Lai. Ảnh: M.N

Người tham gia cuộc thi phải thực hiện video về nội dung: giới thiệu, khám phá, trải nghiệm những vẻ đẹp tại các địa phương như danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, lễ hội, làng nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực; các hoạt động du khách khám phá, trải nghiệm tại những điểm đến; các sản phẩm, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Sản phẩm phải bao gồm đầy đủ các nội dung: giới thiệu chung về du lịch Gia Lai; giới thiệu về địa điểm, đối tượng được giới thiệu (nét đặc sắc, hấp dẫn riêng biệt, vị trí, cách thức di chuyển, các điều kiện để trải nghiệm… sự hấp dẫn, thu hút khách đến du lịch, trải nghiệm); truyền tải thông điệp chào đón du khách đến với địa điểm được giới thiệu.

Thời lượng video clip: tối thiểu 1 phút và tối đa 3 phút. Mỗi tác giả/nhóm tác giả tham gia không quá 2 video clip.

6a688bf97399f8c7a188.jpg
Người tham gia cuộc thi phải thực hiện video về nội dung giới thiệu, khám phá, trải nghiệm những vẻ đẹp tại các địa phương. Ảnh: M.N

Cuộc thi được triển khai thông qua 2 vòng thi: vòng sơ khảo và vòng bình chọn trực tuyến.

Ở vòng sơ khảo, Ban Thường vụ Đoàn cấp xã, phường và Đoàn trực thuộc là đầu mối chính tiếp nhận, tổng hợp tác phẩm dự thi của tác giả, nhóm tác giả tại địa phương, đơn vị mình, chịu trách nhiệm thẩm định, xét chọn ít nhất 2 tác phẩm chất lượng, đảm bảo các yêu cầu của thể lệ gửi về Ban tổ chức cuộc thi tham gia dự thi vòng sơ khảo (qua Ban công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đường Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai; hộp thư điện tử: phongtrao.tinhdoangl@gmail.com) chậm nhất đến ngày 20-9-2025.

Ở vòng bình chọn trực tuyến, Ban tổ chức sẽ đăng tải và tổ chức bình chọn các sản phẩm video clip của các thí sinh trên trang fanpage Tuổi trẻ Gia Lai từ ngày 22-9-2025 đến ngày 6-10-2025; đồng thời, đăng tải tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội của tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp trong tỉnh.

Lễ công bố kết quả và trao giải dự kiến tổ chức vào ngày 13-10-2025. Căn cứ vào chất lượng tác phẩm dự thi và đề xuất của Ban giám khảo, Ban tổ chức cuộc thi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ xem xét, trao các giải thưởng: ở giải tập thể gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba; ở giải cá nhân gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích và một số giải phụ.

