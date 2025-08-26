Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh: Mong muốn trở thành “đại sứ” quảng bá văn hóa, du lịch

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình quảng bá du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch và Báo Tiền Phong tổ chức mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đã tham gia nhiều hoạt động ghi hình, chụp ảnh tại các địa danh nổi tiếng của tỉnh.

Dịp này, Hoa hậu Hà Trúc Linh đã trò chuyện cùng phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, chia sẻ cảm nhận về cảnh sắc thiên nhiên và sự mến khách của người dân Gia Lai.



Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh chụp hình quảng bá địa danh tháp Bánh Ít. Ảnh: M.N

P.V: Xin chào Trúc Linh, đây là lần thứ mấy bạn đến Gia Lai? Cảm xúc của bạn thế nào khi trải nghiệm Eo Gió, con đường Đá Xanh và tháp Bánh Ít?

Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh: Đây là lần thứ 3 tôi đến Gia Lai, mỗi chuyến đi đều mang lại một trải nghiệm mới mẻ. Các địa danh Eo Gió, con đường Đá Xanh và tháp Bánh Ít, mỗi nơi đều có một sức hút rất riêng: Eo Gió hùng vĩ, là điểm ngắm bình minh tuyệt đẹp; con đường Đá Xanh uốn lượn ven biển, vừa bình yên vừa độc đáo; còn tháp Bánh Ít thì đậm chiều sâu văn hóa với kiến trúc Champa cổ. Sự kết hợp giữa thiên nhiên hùng vĩ và di sản văn hóa đã làm nên sức hút đặc biệt của du lịch nơi đây.

Hoa hậu Hà Trúc Linh (thứ 2 từ trái sang) cùng top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 chụp hình, giới thiệu cảnh đẹp của tỉnh Gia Lai đến du khách nước ngoài. Ảnh: M.N

P.V: Trước khi trực tiếp trải nghiệm, bạn đã từng nghe về những địa danh này chưa? Ngoài khám phá cảnh đẹp, bạn còn có những trải nghiệm nào ở vùng đất này?

Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh: Là người con của tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk), tôi đã nghe nhiều về các địa danh nổi tiếng của “người hàng xóm” Gia Lai. Thế nhưng, chỉ khi được tận mắt chiêm ngưỡng, tôi mới thật sự cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên và chiều sâu văn hóa nơi đây, vượt xa những gì tôi từng hình dung.

Không chỉ say mê cảnh sắc, tôi còn có cơ hội thưởng thức những món ăn đặc trưng như: lẩu sứa, tré, bún chả cá, gỏi cá… mỗi hương vị đều để lại dấu ấn khó quên. Điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là sự thân thiện, hiếu khách và nhiệt tình của người dân. Với tôi, mỗi chuyến đi không chỉ để khám phá thêm cảnh đẹp, mà còn là dịp để thêm yêu, thêm tự hào về quê hương, đất nước Việt Nam.

Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh chụp hình quảng bá địa danh Eo Gió. Ảnh: M.N

PV: Với cương vị Hoa hậu Việt Nam 2024, bạn nghĩ mình có thể góp phần thúc đẩy du lịch địa phương như thế nào?

Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh: Theo tôi, du lịch không chỉ là hành trình trải nghiệm mà còn là cách quảng bá hiệu quả nhất bản sắc văn hóa và cảnh đẹp của quê hương, đất nước. Qua phong cảnh thiên nhiên, ẩm thực, di sản, du khách sẽ thêm hiểu, thêm yêu con người Việt Nam. Tôi tin rằng, mỗi người dân đều có thể trở thành một “đại sứ du lịch”, góp phần lan tỏa những nét đẹp ấy đến du khách trong và ngoài nước.

Tham gia chương trình quảng bá du lịch lần này, tôi cùng top 5 Hoa hậu Việt Nam năm 2024, Đại sứ du lịch và môi trường Phạm Thùy Dương; top 5 Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hồ Ngọc Phương Linh thực hiện nhiều hoạt động ghi hình, chụp ảnh tại các địa danh nổi tiếng của Gia Lai. Thông qua những hoạt động này, chúng tôi mong muốn góp phần giới thiệu rộng rãi đến mọi người vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa đặc sắc và con người mến khách của Gia Lai.

Với cương vị Hoa hậu Việt Nam, tôi mong muốn tận dụng sức ảnh hưởng của mình để trở thành “đại sứ” quảng bá văn hóa, du lịch; đồng hành cùng các hoạt động phát triển du lịch bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam.

P.V: Cảm ơn Trúc Linh!