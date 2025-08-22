Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh tham gia quảng bá du lịch tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 22-8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch tỉnh và Báo Tiền Phong tổ chức ghi hình quảng bá du lịch tỉnh Gia Lai.
Hoạt động ghi hình có sự đồng hành của những gương mặt nổi bật gồm: Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh; top 5 Hoa hậu Việt Nam năm 2024, Đại sứ du lịch và môi trường Phạm Thùy Dương; top 5 Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hồ Ngọc Phương Linh.
Trong khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và đậm đà bản sắc văn hóa, đoàn đã thực hiện các hoạt động ghi hình, chụp ảnh, xây dựng clip tại chuỗi điểm đến nổi tiếng như: tháp Bánh Ít, Eo Gió, Con đường Đá Xanh… Qua từng khung hình, Gia Lai hiện lên vừa cổ kính, giàu bản sắc vừa năng động, thân thiện và mến khách.
Sự đồng hành của các người đẹp trong hoạt động quảng bá này không chỉ góp phần tôn vinh những địa danh nổi tiếng của tỉnh Gia Lai, mà còn góp phần lan tỏa rộng rãi nét đẹp văn hóa của tỉnh đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.
(GLO)- Sáng 20-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tiến hành khảo sát một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND phường Quy Nhơn, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh và một số doanh nghiệp lữ hành, lưu trú.
(GLO)-Biển Quy Nhơn không chỉ là điểm thu hút du khách phương xa mà còn gắn bó với người dân địa phương. Từ sớm tinh mơ đến hoàng hôn, dọc bãi biển là nơi đám đông trò chuyện, cười đùa rộn rã; nhưng cũng có những góc khác đủ yên tĩnh để ta lặng ngắm sóng vỗ, thả hồn theo gió biển...
(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.
(GLO)- Ngày 14-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đi khảo sát một số điểm du lịch văn hóa trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo các Sở: Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tài chính.
Trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, Bangkok, Singapore và Seoul dẫn đầu danh sách 10 điểm đến quốc tế được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất, phản ánh xu hướng ưu tiên các thành phố sôi động, thuận tiện di chuyển và giàu trải nghiệm văn hóa-ẩm thực.
(GLO)- Theo dữ liệu đặt phòng trên Agoda trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xếp vị trí thứ 3 trong top 5 quốc gia châu Á có lượng khách quay lại cao nhất, chỉ sau Nhật Bản, Thái Lan và vượt qua Malaysia, Indonesia.
(GLO)- Thông tin Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TOCEPO áp dụng thu phí 80.000 đồng/khách/lượt vào tham quan điểm du lịch đảo Hòn Khô (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) kể từ ngày 4.8.2025 đang gây xôn xao dư luận, với nhiều ý kiến trái chiều.
(GLO)- Du lịch Việt Nam năm 2025 có nhiều khởi sắc khi lập nên mốc kỷ lục về lượt khách cũng như doanh thu. Theo Cục Thống kê, trong 7 tháng, cả nước đã đón hơn 12,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.
(GLO)- Với nhiều nỗ lực trong đổi mới, đa dạng sản phẩm du lịch, 7 tháng qua, nhiều địa phương trong cả nước đã thu hút hàng triệu lượt du khách, “bội thu” hàng chục ngàn tỷ đồng từ ngành “công nghiệp không khói”.
(GLO)- Ngành du lịch Gia Lai vừa tổ chức chương trình Famtrip đầu tiên sau hợp nhất tỉnh mới, quy tụ nhiều doanh nghiệp lữ hành khảo sát thực tế các điểm đến của cao nguyên. Famtrip Gia Lai được kỳ vọng sẽ mở lối cho tour tuyến mới, đánh thức cảm hứng trải nghiệm "một hành trình hai hệ sinh thái".