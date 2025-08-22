Danh mục
Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh tham gia quảng bá du lịch tỉnh Gia Lai

PHAN LÀI
(GLO)- Ngày 22-8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch tỉnh và Báo Tiền Phong tổ chức ghi hình quảng bá du lịch tỉnh Gia Lai.

238aaee95a26aeac63aea1d4129692a5.jpg
Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh (ở giữa) cùng top 5 Hoa hậu Việt Nam: Phạm Thùy Dương (bìa phải), Hồ Ngọc Phương Linh tham gia hoạt động quảng bá địa danh tháp Bánh Ít. Ảnh: Phan Lài

Hoạt động ghi hình có sự đồng hành của những gương mặt nổi bật gồm: Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh; top 5 Hoa hậu Việt Nam năm 2024, Đại sứ du lịch và môi trường Phạm Thùy Dương; top 5 Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hồ Ngọc Phương Linh.

f88247c4bf56c4b559577fb4d57e3a03.jpg
Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh (thứ 2 từ phải sang) cùng top 5 Hoa hậu Việt Nam: Phạm Thùy Dương (thứ 2 từ trái sang), Hồ Ngọc Phương Linh (bìa trái) tìm hiểu về nét văn hóa truyền thống của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phan Lài
img-5444.jpg
Các người đẹp bên tháp Chăm tại Gia Lai. Ảnh: Hồ Vĩnh

Trong khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và đậm đà bản sắc văn hóa, đoàn đã thực hiện các hoạt động ghi hình, chụp ảnh, xây dựng clip tại chuỗi điểm đến nổi tiếng như: tháp Bánh Ít, Eo Gió, Con đường Đá Xanh… Qua từng khung hình, Gia Lai hiện lên vừa cổ kính, giàu bản sắc vừa năng động, thân thiện và mến khách.

img-5448.jpg
Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh chụp hình, quảng bá hình ảnh địa danh Eo Gió. Ảnh: Hồ Vĩnh
4d6b4a32de35df0e08dc7e2511104603.jpg
Top 5 Hoa hậu Việt Nam năm 2024, Đại sứ du lịch và môi trường Phạm Thùy Dương chụp hình, quảng bá hình ảnh địa danh Eo Gió. Ảnh: Phan Lài

Sự đồng hành của các người đẹp trong hoạt động quảng bá này không chỉ góp phần tôn vinh những địa danh nổi tiếng của tỉnh Gia Lai, mà còn góp phần lan tỏa rộng rãi nét đẹp văn hóa của tỉnh đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

