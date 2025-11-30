Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chi hội trưởng nông dân Nguyễn Văn Lâm: Làm kinh tế giỏi, tận tâm với công tác Hội

MINH CHÍ
(GLO)- Nhiều năm qua, ông Nguyễn Văn Lâm (66 tuổi)-Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Nghĩa Hưng 2 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) luôn được hội viên và người dân tin tưởng, quý mến. Không chỉ tận tụy với công tác Hội, ông còn tiên phong phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Trồng xen canh-hướng đi hiệu quả

Trước đây, gia đình ông Nguyễn Văn Lâm chủ yếu trồng cà phê, thu nhập không ổn định, phụ thuộc nhiều vào thời tiết và giá cả thị trường. Sau nhiều lần tham quan các mô hình sản xuất hiệu quả, ông nhận thấy trồng xen canh là giải pháp phù hợp để chia vụ thu hoạch, giảm rủi ro và tăng hiệu quả kinh tế.

chi-hoi-truong-nong-dan-nguyen-van-lam.jpg
Ông Nguyễn Văn Lâm chăm sóc vườn cà phê trồng xen cây ăn trái. Ảnh: Minh Chí

Từ năm 2018, ông mạnh dạn chuyển đổi hơn 2 ha đất sang mô hình trồng xen cà phê, tiêu, bơ và sầu riêng. Việc kết hợp các loại cây trồng khác nhau giúp vườn luôn có nguồn thu quanh năm. Mùa mưa thu sầu riêng, đến cuối năm thu cà phê và tiêu. Nhờ đó, kinh tế gia đình dần ổn định và phát triển.

Ông Lâm cho biết: “Người nông dân phải biết chia vụ để có thu nhập đều. Nhờ trồng xen và áp dụng kỹ thuật mới, mỗi năm gia đình tôi thu về hơn 1 tỷ đồng”.

Không chỉ thay đổi cơ cấu cây trồng, ông còn áp dụng giống mới năng suất cao, ghép cải tạo cà phê già cỗi, đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt để tiết kiệm nước và giảm chi phí nhân công. Những cải tiến này giúp năng suất và chất lượng nông sản tăng rõ rệt; vườn cây phát triển ổn định, hạn chế sâu bệnh và mang lại giá trị kinh tế bền vững.

Không giữ riêng kinh nghiệm cho mình, ông Lâm luôn sẵn sàng chia sẻ cách làm với hội viên trong các buổi sinh hoạt Chi hội. Khi có hội viên cần hỗ trợ, ông trực tiếp đến từng vườn hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc, xử lý bệnh hại và cách bố trí cây trồng phù hợp. Nhờ đó, nhiều nông dân trong thôn đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình, áp dụng kỹ thuật mới và cải thiện thu nhập.

Ông Cao Văn Minh (hội viên Hội Nông dân xã Biển Hồ) chia sẻ: “Nhờ học kinh nghiệm từ ông Lâm, gia đình tôi chuyển sang trồng xen cà phê, tiêu và sầu riêng. Cây trồng phát triển tốt, mỗi vụ đều có thu nhập nên đời sống ổn định hơn”.

hoi-vien-hoc-tap-mo-hinh-xen-canh.jpg
Hội viên học tập kinh nghiệm từ mô hình trồng xen canh của ông Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: Minh Chí

Gần 20 năm tận tụy với công tác Hội

Gắn bó với công tác Hội từ năm 2007, đến nay ông Lâm đã có 18 năm giữ vai trò Chi hội trưởng. Với phương châm “cán bộ Hội phải gương mẫu, nói đi đôi với làm”, ông luôn tiên phong trong mọi hoạt động, từ triển khai phong trào, hướng dẫn kỹ thuật đến vận động hội viên tham gia sinh hoạt đều đặn.

Nhờ đó, Chi hội Nông dân thôn Nghĩa Hưng 2 duy trì tốt nền nếp sinh hoạt; các phong trào hỗ trợ nhau về giống, phân bón, kỹ thuật canh tác được đẩy mạnh. Nhiều hộ nông dân trước đây còn lúng túng với việc chuyển đổi cây trồng thì nay đã tự tin ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất.

Đến nay, Chi hội đã có 6 hội viên đạt danh hiệu “Sản xuất, kinh doanh giỏi”, nhiều hộ vươn lên khá giả nhờ chuyển đổi mô hình phù hợp. Đó là kết quả của sự kiên trì vận động, hướng dẫn và đồng hành của ông Lâm trong suốt nhiều năm qua.

ho-tro-ngay-cong-xoa-nha-tam-nha-dot-nat.jpg
Ông Lâm tham gia hỗ trợ ngày công xóa nhà tạm nhà dột nát tại làng Ea lũh, xã Nghĩa Hưng cũ (nay là xã Biển Hồ). Ảnh: NVCC

Bên cạnh vai trò Chi hội trưởng, ông Lâm còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở, đồng thời vận động người dân bảo vệ môi trường, xử lý nước thải sản xuất và áp dụng mô hình nông nghiệp bền vững. Những đóng góp của ông không chỉ tạo chuyển biến trong sản xuất mà còn góp phần xây dựng nếp sống văn minh, ý thức bảo vệ tài nguyên đất và nguồn nước.

ky-niem-chuong-vi-giai-cap-nong-dan-viet-namipg.png
nguoi-cao-tuoi-tieu-bieu-lam-kinh-te-gioi.png
Ông Nguyễn Văn Lâm nhiều lần được ghi nhận ở cấp xã, cấp huyện (cũ) và cấp Trung ương. Ảnh: Minh Chí

Với sự tận tụy trong công tác Hội và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, ông đã nhiều lần được khen thưởng cấp xã, huyện (cũ) và Trung ương. Đặc biệt, năm 2015, ông vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” của Hội Nông dân Việt Nam; giai đoạn 2018-2023, ông được công nhận là người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi.

Ông Nguyễn Văn Dư-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Biển Hồ-đánh giá: “Ông Nguyễn Văn Lâm là cán bộ Hội nhiệt tình, trách nhiệm, có nhiều sáng kiến hiệu quả trong công tác Hội và sản xuất nông nghiệp. Dù lớn tuổi nhưng ông luôn đi đầu trong phong trào, là cầu nối quan trọng giữa Hội với bà con”.

