Tây Gia Lai nỗ lực khôi phục cây trồng giá trị kinh tế cao

(GLO)- Sức gió mạnh của bão số 13 (Kalmaegi) đã làm ngã đổ nhiều diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao ở một số xã khu vực Tây Gia Lai, gây thiệt hại nặng cho người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, doanh nghiệp cùng nông dân đang nỗ lực khôi phục các loại cây trồng chủ lực xuất khẩu.

Hàng trăm héc ta cây trồng kinh tế cao bị quật ngã

Dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 13 như khu vực phía Đông tỉnh, nhưng gió mạnh đã làm nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như chuối già Nam Mỹ, hồ tiêu, cà phê, chanh dây và cây ăn quả gãy đổ, gây thiệt hại nặng cho người dân và doanh nghiệp khu vực phía Tây tỉnh.

Tại xã Kon Gang, những ngày này, Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hưng Sơn (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) huy động công nhân và thuê người dân địa phương tất bật phát dọn cây, buồng chuối chuẩn bị thu hoạch xuất khẩu bị gió mạnh từ bão số 13 quật ngã, gây thiệt hại nặng nề.

Tan hoang vườn chuối già Nam Mỹ chuẩn bị thu hoạch của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hưng Sơn tại xã Kon Gang. Ảnh: N.D

Theo ông Nguyễn Quan Anh-Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Gió mạnh do ảnh hưởng của cơn bão số 13 đã gây thiệt hại nặng cho doanh nghiệp với hơn 40 ha chuối già Nam Mỹ đang chuẩn bị thu hoạch bị ngã đổ hoàn toàn, ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch và sản lượng xuất khẩu trong năm nay. Hiện nay, công ty đang huy động lực lượng công nhân ở các nông trường nỗ lực phát dọn những cây ngã đổ, chăm sóc lại vườn chuối để sớm có sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… trong thời gian tới.

Ông Ngô Công Thanh (thôn 2, xã Kon Gang) thông tin: Gia đình tôi trồng khoảng 1.500 trụ tiêu xen canh vào 2 ha cà phê từ nhiều năm nay. Gió mạnh của cơn bão số 13 đã làm hơn 500 trụ tiêu bị gãy đọt, gãy trụ, chưa kể rụng quả non… Ngoài ra, một số cây cà phê chuẩn bị thu hoạch gặp luồng gió mạnh cũng bị ảnh hưởng. Hiện tại chưa biết mức độ thiệt hại cụ thể, nhưng việc cây bị lung lay rễ, bật gốc, giảm năng suất trong thời gian tới là điều khó tránh khỏi.

Hồ tiêu trồng xen canh vườn cà phê của ông Ngô Công Thanh (xã Kon Gang) bị gió mạnh quật gãy trụ bê tông. Ảnh: N.D

Thống kê sơ bộ của UBND xã Kon Gang, gió mạnh của cơn bão số 13 vừa qua đã gây thiệt hại nhiều diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao trên địa bàn xã. Theo đó, toàn xã có hơn 40 ha chuối già Nam Mỹ chuẩn bị thu hoạch bị ngã đổ; khoảng 1.600 trụ tiêu đang trong giai đoạn kinh doanh; 2 ha cà phê tái canh và 12 cây sầu riêng kinh doanh; chưa kể diện tích cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang cũng bị đổ gãy. Ước thiệt hại sơ bộ hơn 2,5 tỷ đồng.

Tại xã Ia Le, ngoài thiệt hại về nhà ở, gió mạnh cũng đã làm nhiều diện tích cây trồng hư hại nặng. Theo thống kê sơ bộ, toàn xã có khoảng 9,2 ha lúa vụ mùa, hơn 44 ha cây hàng năm và hơn 71 ha cây lâu năm như hồ tiêu, cà phê, sầu riêng, điều, cao su và các loại cây ăn quả khác bị gãy đổ, gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho người dân.

Sầu riêng đang giai đoạn kinh doanh tại xã Ia Le bị gió quật ngã. Ảnh: N.D

Tại xã Hra, gió mạnh cũng đã làm khoảng 268 ha cây trồng chủ lực như cà phê, sầu riêng, chanh dây... bị ngã đổ, lay gốc, gây thiệt hại cho người dân.

Khẩn trương phục hồi lại vườn cây

Ngay khi bão vừa tan, bên cạnh việc huy động các lực lượng sửa chữa, khắc phục nhà ở và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, các địa phương cũng tập trung kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại để có giải pháp khôi phục sản xuất cho người dân và doanh nghiệp.

Công nhân Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hưng Sơn dọn dẹp cây và những buồng chuối bị ngã đổ để chăm sóc trở lại. Ảnh: N.D

Ông Nguyễn Công Trình-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Le-chia sẻ: Ngay sau khi cơn bão đi qua, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã thành lập các tổ rà soát, kiểm tra thiệt hại tài sản và hoa màu do bão số 13 gây ra. Chúng tôi hướng dẫn người dân thống kê thiệt hại cây trồng, khôi phục những diện tích có thể để giảm thiệt hại, nhất là cố gắng khôi phục lại diện tích cây trồng chủ lực như chuối, sầu riêng, cây ăn quả bị ảnh hưởng.

Nỗ lực khắc phục lại những trụ tiêu bị ngã đổ do gió mạnh trong cơn bão số 13. Ảnh: N.D

Ông Ngô Văn Thanh cho hay: “Trước mắt, gia đình tôi tự khắc phục bằng cách dọn cành ở những trụ bị gãy đổ, phát dọn sạch cỏ rồi thuê nhân công dựng lại trụ tiêu. Đồng thời, gia cố lại những trụ hồ tiêu bị lung lay, thường xuyên kiểm tra bộ rễ để cây phát triển ổn định trở lại, hạn chế tình trạng cây chết, giảm năng suất. Những năm trước, khu vực này cũng có một vài trận lốc nhưng sức gió không mạnh, chỉ gây thiệt hại cục bộ, chứ không như cơn bão số 13 vừa rồi. Không chỉ vườn của tôi mà nhiều hộ khác trong vùng cũng bị gió mạnh quật ngã gây thiệt hại nặng. Thiên tai rất khó tránh dù chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, nhưng việc bảo vệ cây trồng trong điều kiện như vậy là rất khó.”

Ông Võ Minh Quang-Chủ tịch UBND xã Hra-chia sẻ: Hiện nay, địa phương tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại về cây trồng do ảnh hưởng của cơn bão số 13. Từ đó, xã sẽ báo cáo, đề xuất các cấp hỗ trợ; đồng thời hướng dẫn người dân giải pháp khắc phục thiệt hại cho các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như cà phê, chanh dây, sầu riêng... để sớm chăm sóc, phục hồi sản xuất.

Khu vực Tây Gia Lai là vùng có nhiều loại cây trồng chủ lực, giá trị kinh tế cao như chuối, cà phê, sầu riêng, chanh dây, cao su... được xuất khẩu sang nhiều nước, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân và doanh nghiệp. Trước những thiệt hại do thiên tai gây ra, hiện nay nông dân cùng các doanh nghiệp đang nỗ lực khôi phục, chăm sóc lại vườn cây để ổn định sản xuất, giảm thiểu thiệt hại.