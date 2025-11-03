Dự báo chiều 5-11, bão Kalmaegi vào biển Đông, gió giật cấp 16

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, bão Kalmaegi vẫn tiếp tục di chuyển với tốc độ nhanh. Dự báo chiều 5-11, bão sẽ đi vào biển Đông với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Cụ thể, hồi 13 giờ ngày 3-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 127,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ nhanh khoảng 25 km/h.

Từ khoảng chiều ngày 4-11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7. Ảnh: P.V﻿

Dự báo 13 giờ ngày 4-11, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km/h, gió cấp 12, giật cấp 15. Đến 13 giờ ngày 5-11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h, tiếp tục tăng cường độ, gió cấp 13, giật cấp 16. Đến ngày 6-11, bão di chuyển với tốc độ khoảng 25 km/h, cách bờ biển Gia Lai khoảng 340 km, gió cấp 14, giật cấp 17.

Từ 72 đến 108 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, cường độ suy yếu dần.

Trên biển, từ khoảng chiều ngày 4-11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7 m. Biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 5 và 6-11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10 m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.