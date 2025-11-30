Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá cà phê tăng nhẹ ngày cuối tháng 11, dao động 111.300-112.300 đồng/kg

(theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Ngày 30-11, giá cà phê trong nước tăng nhẹ 300-400 đồng/kg, nâng mức giá thu mua lên 111.300-112.300 đồng/kg tại các vùng trọng điểm.

Cụ thể, giá cà phê cao nhất hôm nay được ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk với 112.300 đồng/kg, tăng 300 đồng so với ngày hôm qua.

Tương tự mức tăng trên, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 111.300 đồng/kg. Còn tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê tăng thêm 400 đồng, được thương lái thu mua với giá 111.900 đồng/kg.

gia-ca-phe-nhich-nhe-dao-dong-111300-112300-dongkg.jpg
Giá cà phê nhích nhẹ, dao động 111.300-112.300 đồng/kg trong ngày cuối tháng 11. Ảnh: Internet

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng nhẹ đồng loạt qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1-2026 tăng 26 USD/tấn, đạt mức 4.565 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9-2026 tăng 34 USD/tấn, đạt mức 4.228 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 12-2025 tăng 1,5 cent/lb, đạt mức 413,0 cent/lb; tháng 9-2026 tăng 1,75 cent/lb, đạt mức 338,1 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil tiếp tục biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 12-2025 đạt mức 469,0 cent/lb, giảm nhẹ 0,75 cent/lb. Trong khi đó, kỳ giao hàng tháng 9-2026 lại tăng nhẹ 0,25 cent/lb, đạt mức 409,15 cent/lb.

