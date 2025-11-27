Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh trong ngày 27-11

(GLO)- Hôm nay, giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh. Trong khi cà phê đảo chiều tăng 1.000-1.800 đồng/kg thì hồ tiêu tăng thêm 1.000-2.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng tăng 1.000 đồng so với ngày hôm qua, lần lượt lên mức 112.000 đồng/kg và 111.500 đồng/kg. Đắk Lắk vẫn là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

Ngày 27-11, giá cà phê đảo chiều tăng 1.000-1.800 đồng/kg. Ảnh: M.T

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai tăng mạnh 1.800 đồng/kg, giao dịch ở mức 111.300 đồng/kg.

Cùng xu hướng, giá hạt tiêu trong nước hôm nay tăng mạnh, dao động trong khoảng 149.500-150.000 đồng/kg.

Theo đó, tại Gia Lai, hồ tiêu đang có giá 149.500 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, giá hồ tiêu tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng đang được thương lái thu mua với giá 150.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tăng mạnh nhất với 2.000 đồng/kg được ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh, đưa giá thu mua ở địa phương này lên mức 149.500 đồng/kg. Còn tại Đồng Nai cũng tăng 1.500 đồng/kg, hiện ở mốc 149.500 đồng/kg.