Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh trong ngày 27-11

MỘC TRÀ (theo congthuong.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Hôm nay, giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh. Trong khi cà phê đảo chiều tăng 1.000-1.800 đồng/kg thì hồ tiêu tăng thêm 1.000-2.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng tăng 1.000 đồng so với ngày hôm qua, lần lượt lên mức 112.000 đồng/kg và 111.500 đồng/kg. Đắk Lắk vẫn là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

gia-ca-phe-dao-chieu-tang-1000-1800-dongkg-trong-ngay-27-11.jpg
Ngày 27-11, giá cà phê đảo chiều tăng 1.000-1.800 đồng/kg. Ảnh: M.T

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai tăng mạnh 1.800 đồng/kg, giao dịch ở mức 111.300 đồng/kg.

Cùng xu hướng, giá hạt tiêu trong nước hôm nay tăng mạnh, dao động trong khoảng 149.500-150.000 đồng/kg.

Theo đó, tại Gia Lai, hồ tiêu đang có giá 149.500 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, giá hồ tiêu tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng đang được thương lái thu mua với giá 150.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tăng mạnh nhất với 2.000 đồng/kg được ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh, đưa giá thu mua ở địa phương này lên mức 149.500 đồng/kg. Còn tại Đồng Nai cũng tăng 1.500 đồng/kg, hiện ở mốc 149.500 đồng/kg.

Gạo chất lượng cao của các hợp tác xã khu vực phía Tây tỉnh hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu đặc trưng và mở rộng thị trường.

Gia Lai xây dựng thương hiệu gạo đặc trưng để mở rộng thị trường tiêu thụ

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Không chỉ đầu tư nâng cao năng suất, nhiều hợp tác xã (HTX), hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu gạo đặc trưng của địa phương. Ðây được xem là hướng đi bền vững nhằm nâng cao giá trị hạt gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Người dân khẩn trương dựng lại chuồng trại chăn nuôi bị thiệt hại nặng sau cơn bão số 13, nỗ lực khôi phục sản xuất.

Nỗ lực khôi phục chăn nuôi sau bão

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Bão số 13 khiến hàng nghìn chuồng trại và đàn gia súc, gia cầm của người dân ở các xã, phường khu vực phía Ðông tỉnh bị thiệt hại nặng nề. Người dân đang khẩn trương dựng lại chuồng trại, chăm sóc đàn vật nuôi còn lại và mong mỏi chính sách hỗ trợ để tái sản xuất.

Dự án đầu tư nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH Việt Úc - Phù Mỹ tại xã An Lương khẳng định hiệu quả.

Dự án đầu tư nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tại xã An Lương: Khẳng định hiệu quả

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Với việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao trên tất cả các khâu từ sản xuất con giống đến chăm sóc, quản lý dịch bệnh tôm nuôi, đã giúp Công ty TNHH Việt Úc - Phù Mỹ tạo đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế.

