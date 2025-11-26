Giá cà phê tiếp tục giảm thêm đến 1.500 đồng/kg

(GLO)- Ngày 26-11, giá cà phê trong nước tiếp tục giảm thêm 1.000-1.500 đồng/kg, đưa giá giao dịch xuống còn 109.500-111.000 đồng/kg. Trong khi đó, hồ tiêu tăng nhẹ 200-500 đồng/kg ở Gia Lai và Đồng Nai.

Cụ thể, cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 1.000 đồng, về giá 111.000 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước trong hôm nay.

Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm thêm 1.000-1.500 đồng/kg. Ảnh: M.T

Tại tỉnh Gia Lai, cà phê giảm 1.200 đồng/kg, xuống giá 110.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm mạnh 1.500 đồng/kg, thương lái thu mua ở mức 109.500 đồng/kg.

Ngược chiều, giá hạt tiêu trong nước tăng nhẹ lần lượt 200 đồng/kg và 500 đồng/kg ở Gia Lai và Đồng Nai, đưa mức giá thu mua tại 2 địa phương lên 148.500 đồng/kg và 148.000 đồng/kg.

Các địa phương khác có giá tiêu ổn định ở mức cao. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh neo ở mức 148.000 đồng/kg; Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng có giá 149.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu các loại của Việt Nam cũng không thay đổi. Giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn, loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 9.050 USD/tấn.