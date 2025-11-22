Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ngày 22-11, giá cà phê và hồ tiêu tăng mạnh 1.000-1.500 đồng/kg

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo congthuong.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Thị trường nông sản nội địa hôm nay (22-11) trở nên sôi động khi cả cà phê và hồ tiêu cùng tăng mạnh. Trong đó, cà phê tăng từ 1.000-1.200 đồng/kg, còn hồ tiêu lên thêm 1.000-1.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai và Lâm Đồng, cà phê cùng tăng 1.000 đồng/kg, giao dịch lần lượt ở mức 114.000 đồng/kg và 113.500 đồng/kg.

ngay-22-11-gia-ca-phe-va-ho-tieu-tang-manh-1000-1500-dongkg.png
Thị trường nông sản trong nước ngày 22-11 trở nên sôi động khi cả cà phê và hồ tiêu cùng tăng mạnh. Ảnh minh họa: AI

Tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê có mức tăng 1.200 đồng/kg, lên mức 114.700 đồng/kg. Đắk Lắk cũng là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

Còn với hồ tiêu, tại Gia Lai được thương lái thu mua ở mức 146.500 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg.Tương tự, giá hồ tiêu tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai cũng tăng mạnh 1.000 đồng/kg, hiện đang giao dịch với giá 146.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, hồ tiêu cùng có giá 147.500 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Đây cũng là 2 địa phương có mức giá hạt tiêu cao nhất cả nước trong ngày 22-11.

