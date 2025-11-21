Cà phê đảo chiều giảm, về mức 112.500-113.500 đồng/kg

(GLO)- Ngày 21-11, giá cà phê trong nước đảo chiều giảm 1.200 đồng/kg, xuống còn 112.500-113.500 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai đang giao dịch ở mức 113.000 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng là 112.500 đồng/kg. Mức giá cao nhất được ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk với 113.500 đồng/kg.

Ngày 21-11, giá cà phê trong nước đảo chiều giảm 1.200 đồng/kg. Ảnh: Internet

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá cà phê gần như tăng đồng loạt qua các kỳ giao hàng.

Hiện giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ giao tháng 1-2026 tăng mạnh 147 USD/tấn, đạt mức 4663 USD/tấn; kỳ hạn tháng 7-2026 tăng 119 USD/tấn, đạt mức 4351 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 3-2026 tăng 2,55 cent/lb, lên mức 377,4 cent/lb; tháng 9-2026 cũng tăng 2,3 cent/lb, đạt mức 332,65 cent/lb.

Riêng giá cà phê Arabica Brazil lại giảm. Theo đó, kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 477,0 cent/lb, giảm 0,45 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 9-2026 giảm 5,25 cent/lb, xuống mức 408,0 cent/lb.