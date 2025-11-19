Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá cà phê tăng đến 4.100 đồng/kg trong ngày 19-11

(GLO)- Hôm nay (19-11), giá cà phê trong nước bật tăng mạnh 3.200-4.100 đồng/kg do những cơn mưa kéo dài tại các vùng trồng trọng điểm. Hiện cà phê đang giao dịch trong khoảng 112.600-113.800 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, cà phê đang có giá 113.000 đồng/kg, tăng 3.200 đồng/kg. Cùng mức tăng, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk đạt mốc 113.700 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước bật tăng mạnh 3.200-4.100 đồng/kg ngày 19-11 do những cơn mưa kéo dài tại các vùng trồng trọng điểm. Ảnh: Internet

Trong khi đó, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng bất ngờ tăng mạnh so với hôm qua với mức tăng 4.100 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 112.600 đồng/kg.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica lại ghi nhận sự tăng giá đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 12-2025 tăng mạnh 12,80 cent/lb, lên mức 415,35 cent/lb; tháng 9-2026 tăng 9,5 cent/lb, đạt mức 341,45 cent/lb.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12-2025 trên sàn giao dịch New York tăng 2,43% (9,8 US cent/pound), đạt 412,35 US cent/pound; tháng 3-2026 tăng 2,02% (7,6 US cent/pound), đạt 384,2 US cent/pound.

Nhiều nhận định cho rằng, sau đợt mưa lũ lần này, giá cà phê sẽ tiếp tục tăng. Bởi hiện nay, những rẫy cà phê ở khu vực Tây Nguyên phần lớn đã chín đỏ, người dân chưa kịp thu hoạch, mưa kéo dài khiến quả ngậm nước, nứt và rụng. Mưa lớn cũng khiến việc thu hoạch cà phê đang bị đình trệ dẫn đến hụt nguồn cung.

