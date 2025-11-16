Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Cà phê Gia Lai giảm giá mạnh nhất cả nước, xuống còn 109.800 đồng/kg

(GLO)- Ngày 16-11, sau khi giảm sâu 2.300-2.700 đồng/kg, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm rớt xuống mức thấp nhất trong tuần qua. Riêng tại Gia Lai, giá cà phê giảm mạnh nhất, về mốc 109.800 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, mặc dù cà phê hôm nay giảm thêm 2.500 đồng/kg, về ngưỡng 110.500 đồng/kg, song vẫn giữ được vị trí dẫn đầu về giá thu mua trên cả nước. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê rớt 2.300 đồng/kg, về giá 108.700 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai giảm mạnh nhất cả nước, về mốc 109.800 đồng/kg trong ngày 16-11. Ảnh: Internet

Trong khi đó, giá cà phê trên thị trường thế giới ngày 16-11 biến động trái chiều so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ giao tháng 1-2025 giảm mạnh 120 USD/tấn, xuống mức 4249 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 7-2026 giảm 112 USD/tấn, đạt mức 4010 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 12-2025 giảm 1,9 cent/lb, xuống mức 399,8 cent/lb; hợp đồng giao tháng 9-2026 cũng giảm 1,9 cent/lb, đạt mức 330,8 cent/lb.

Riêng giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều. Theo đó, kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 481,1 cent/lb, tăng 2,6 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 9-2026 giảm mạnh 9,9 cent/lb, xuống mức 391,8 cent/lb.

