Cà phê Gia Lai giảm giá mạnh nhất cả nước, xuống còn 109.800 đồng/kg

Tại Đắk Lắk, mặc dù cà phê hôm nay giảm thêm 2.500 đồng/kg, về ngưỡng 110.500 đồng/kg, song vẫn giữ được vị trí dẫn đầu về giá thu mua trên cả nước. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê rớt 2.300 đồng/kg, về giá 108.700 đồng/kg.
Trong khi đó, giá cà phê trên thị trường thế giới ngày 16-11 biến động trái chiều so với phiên giao dịch hôm qua.
Cụ thể, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ giao tháng 1-2025 giảm mạnh 120 USD/tấn, xuống mức 4249 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 7-2026 giảm 112 USD/tấn, đạt mức 4010 USD/tấn.
Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 12-2025 giảm 1,9 cent/lb, xuống mức 399,8 cent/lb; hợp đồng giao tháng 9-2026 cũng giảm 1,9 cent/lb, đạt mức 330,8 cent/lb.
Riêng giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều. Theo đó, kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 481,1 cent/lb, tăng 2,6 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 9-2026 giảm mạnh 9,9 cent/lb, xuống mức 391,8 cent/lb.