Cà phê tại Gia Lai giảm còn 118.000 đồng/kg trong ngày 13-11

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; qdnd.vn)

(GLO)- Hôm nay (13-11), giá cà phê trong nước tiếp đà giảm 300-600 đồng/kg. Trong đó, tại Gia Lai ghi nhận mức giảm sâu nhất, về giá 118.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, cà phê giảm 500 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống mức 118.500 đồng/kg. Đây cũng là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

ca-phe-quay-dau-giam-manh-2000-2500-dongkg.jpg
Cà phê tại Gia Lai ngày 13-11 giảm 600 đồng/kg, còn 118.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng giảm nhẹ 300 đồng/kg, đạt mức 117.300 đồng/kg.

Cùng xu hướng, giá hồ tiêu nội địa hôm nay cũng giảm 500-1.000 đồng/kg. Trong đó, tại Đắk Lắk, hồ tiêu có giá 146.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng ở mức 146.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Riêng tại Gia Lai, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu hôm nay không biến động, được thu mua ở ngưỡng 145.000 đồng/kg.

