Cà phê tại Gia Lai giảm còn 118.000 đồng/kg trong ngày 13-11

Tại Đắk Lắk, cà phê giảm 500 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống mức 118.500 đồng/kg. Đây cũng là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.
Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng giảm nhẹ 300 đồng/kg, đạt mức 117.300 đồng/kg.
Cùng xu hướng, giá hồ tiêu nội địa hôm nay cũng giảm 500-1.000 đồng/kg. Trong đó, tại Đắk Lắk, hồ tiêu có giá 146.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng ở mức 146.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.
Riêng tại Gia Lai, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu hôm nay không biến động, được thu mua ở ngưỡng 145.000 đồng/kg.