Giá hồ tiêu tăng 500-1.000 đồng/kg, cà phê giảm nhẹ

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; qdnd.vn)

(GLO)- Ngày 15-11, thị trường hồ tiêu trong nước có sự phục hồi khi tăng 500-1.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tiếp tục giảm nhẹ 500 đồng/kg, hiện dao động ở mức 111.000-113.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đồng Nai, giá hồ tiêu tăng 500 đồng/kg, đạt 144.500 đồng/kg. Còn tại Đắk Lắk, hồ tiêu tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua, nâng giá thu mua lên mốc 146.000 đồng/kg. Cùng giá thu mua như Đắk Lắk, hồ tiêu tại tỉnh Lâm Đồng hôm nay tăng 500 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tăng 500-1.000 đồng/kg trong ngày 15-11. Ảnh: Internet

Tại Gia Lai, hồ tiêu được thu mua với giá 144.500 đồng/kg, không biến động so với hôm qua. Tương tự, giá hồ tiêu tại TP. Hồ Chí Minh cũng duy trì ổn định ở mức 144.000 đồng/kg.

Trong khi đó, sau khi giảm nhẹ, hiện cà phê tại các vùng trồng trọng điểm được thương lái thu mua với giá 111.000-113.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, cà phê xuống mức 112.500 đồng/kg, tại Đắk Lắk còn 113.000 đồng/kg, tại Lâm Đồng là 111.000 đồng/kg.

