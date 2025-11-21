Nhiều mặt hàng nông sản của Brazil vào Mỹ được dỡ bỏ mức thuế bổ sung 40%

(GLO)- Theo quy định mới, các lô hàng của Brazil nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 13-11 sẽ không còn chịu mức thuế bổ sung và những khoản thuế đã thu trước đó có thể được hoàn lại.

Cụ thể, ngày 20-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hủy bỏ mức thuế bổ sung 40% áp lên các mặt hàng thực phẩm của Brazil như thịt bò, cà phê, ca cao và trái cây.

Thịt bò được bày bán tại siêu thị ở Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Lệnh dỡ thuế diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng bắt đầu đảo ngược một số biện pháp thương mại vốn là nguyên nhân làm tăng chi phí thực phẩm tại Mỹ trong thời gian qua. Brazil hiện cung cấp hơn 30% lượng cà phê tiêu thụ tại Mỹ và thị phần thịt bò cũng đang tăng mạnh, đặc biệt là loại dùng để chế biến bánh kẹp burger.

Giới phân tích cho rằng quyết định của Washington sẽ nhanh chóng giải phóng lượng lớn cà phê Brazil đang được cất giữ trong các kho ngoại quan để chờ điều chỉnh thuế. Căng thẳng giữa Mỹ và Brazil được cho là đã hạ nhiệt đáng kể sau cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Brazil Lula da Silva và Tổng thống Trump ngày 26-10 tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia cũng như cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng hai nước tại thủ đô Washington hồi tuần trước.