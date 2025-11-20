Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tăng 1.200 đồng, cà phê Gia Lai đạt mức 114.200 đồng/kg

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Ngày 20-11, cà phê tiếp đà tăng 1.000-1.200 đồng/kg. Trong đó, tại tỉnh Gia Lai, cà phê có mức tăng cao nhất, hiện được thương lái thu mua với giá 114.200 đồng/kg.

Theo sau Gia Lai là cà phê tại tỉnh Lâm Đồng với 113.700 đồng/kg, tăng 1.100 đồng.

Còn tại Đắk Lắk, cà phê ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên 114.700 đồng/kg. Đắk Lắk cũng là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

gia-ca-phe-ngay-17-10-dao-chieu-tang-cao-nhat-114500-dongkg.jpg
Giá cà phê tại Gia Lai đạt mức 114.200 đồng/kg trong ngày 20-11. Ảnh: Internet

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London giảm đồng loạt qua các kỳ giao hàng. Theo đó, kỳ giao tháng 11-2025 giảm nhẹ 29 USD/tấn, đạt mức 4545 USD/tấn; kỳ hạn tháng 7-2026 giảm 15 USD/tấn, đạt mức 4291 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận sự giảm giá đồng loạt. Cụ thể, kỳ giao tháng 12-2025 giảm 0,9 cent/lb, xuống mức 414,45 cent/lb; tháng 9-2026 cũng giảm 3,6 cent/lb, đạt mức 337,85 cent/lb.

Cùng xu hướng, giá cà phê Arabica Brazil kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 482,0 cent/lb, giảm 2,65 cent/lb; tháng 9-2026 giảm 5,25 cent/lb, xuống mức 408,0 cent/lb.

