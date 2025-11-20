Tăng 1.200 đồng, cà phê Gia Lai đạt mức 114.200 đồng/kg

Theo sau Gia Lai là cà phê tại tỉnh Lâm Đồng với 113.700 đồng/kg, tăng 1.100 đồng.
Còn tại Đắk Lắk, cà phê ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên 114.700 đồng/kg. Đắk Lắk cũng là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.
Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London giảm đồng loạt qua các kỳ giao hàng. Theo đó, kỳ giao tháng 11-2025 giảm nhẹ 29 USD/tấn, đạt mức 4545 USD/tấn; kỳ hạn tháng 7-2026 giảm 15 USD/tấn, đạt mức 4291 USD/tấn.
Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận sự giảm giá đồng loạt. Cụ thể, kỳ giao tháng 12-2025 giảm 0,9 cent/lb, xuống mức 414,45 cent/lb; tháng 9-2026 cũng giảm 3,6 cent/lb, đạt mức 337,85 cent/lb.
Cùng xu hướng, giá cà phê Arabica Brazil kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 482,0 cent/lb, giảm 2,65 cent/lb; tháng 9-2026 giảm 5,25 cent/lb, xuống mức 408,0 cent/lb.