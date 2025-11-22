Vụ thu hoạch cà phê 2025-2026: Thấp thỏm vì thời tiết bất lợi và khan hiếm nhân công

(GLO)- Mặc dù năng suất và giá cà phê đang duy trì ở mức cao, song thời tiết bất lợi và tình trạng khan hiếm nhân công khiến người dân và các doanh nghiệp ở Tây Gia Lai "đứng ngồi không yên".

Vụ cà phê năm nay, người dân các xã như: Ia Hrung, Ia Sao, Ia Grai, Chư Păh, Ia Phí, Chư Prông, Bàu Cạn, Kon Gang, Đak Đoa, Chư Sê, Bờ Ngoong… rất kỳ vọng vào một vụ mùa bội thu. Bởi giá cà phê nhân trên thị trường tiếp tục duy trì ở mức 112-114 triệu đồng/tấn, còn cà phê tươi dao động từ 23.000-25.000 đồng/kg.

Hơn nữa, năng suất cà phê trong vụ này dự báo sẽ tăng cao hơn những năm trước do người dân và doanh nghiệp chủ động đầu tư, chăm sóc ngay từ đầu vụ.

Vườn cà phê đã chín nhưng thời tiết bất lợi khiến bà con nông dân chưa thể thu hoạch. Ảnh: N.D

Tuy nhiên, diễn biến “lạ thường” của thời tiết từ cuối tháng 10 đến nay đang trở thành nỗi lo của người dân và doanh nghiệp trồng cà phê. Nhiều vườn cà phê đã chín đỏ nhưng vẫn chưa thể thu hoạch vì mưa kéo dài. Một số khu vực có gió mạnh làm rụng trái, gây không ít thiệt hại cho người trồng.

Ông Nguyễn Xuân Tâm (thôn 1, xã Ia Grai) nhận khoán chăm sóc 5 ha cà phê của Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Grai. Ngoài ra, ông có hơn 1 ha cà phê của gia đình. Theo ông Tâm, thời điểm này năm ngoái, gia đình ông đã thu hoạch gần xong diện tích cà phê nhận khoán, còn bây giờ vẫn chưa thu hoạch trong khi các vườn đã chín đều.

Ông Nguyễn Xuân Tâm mới chỉ thu hoạch được một ít cà phê của gia đình nhưng mưa nhiều khiến việc phơi khô gặp khó. Ảnh: N.D

“Sống trên vùng đất Ia Grai đã 26 năm, đây là lần đầu tôi thấy thời tiết thay đổi bất thường như thế này. Giờ này mọi năm là nắng ráo, rất thuận lợi để thu hoạch cà phê. Chỉ mong trời nắng trở lại để thu hoạch cà phê chín, tránh thiệt hại nặng nề”-ông Tâm chia sẻ.

Tương tự, vườn cà phê của gia đình ông Phạm Văn Thịnh (thôn 2, xã Ia Hrung) đã chín nhưng mưa kèm gió mạnh gây rụng trái, ảnh hưởng đến việc thu hoạch.

“Vào thời điểm này năm ngoái, tôi đã thu hoạch xong, chỉ tập trung phơi khô xát ra nhân. Hiện tại, tôi mới thu được hơn 4 tấn cà phê tươi, về phơi ngoài sân thì gặp mưa lớn, một số ít bị cuốn trôi”-ông Thịnh kể.

Thời tiết bất lợi khiến nhiều vườn cà phê bị rụng trái. Ảnh: N.D

Ngoài nỗi lo về thời tiết, tình trạng khan hiếm nhân công cũng khiến nông dân thấp thỏm.

Mọi năm, các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn luôn rộn ràng người và xe. Những hàng dài xe công nông vận chuyển cà phê tươi mới thu hoạch từ vườn về sân bê tông để phơi khô. Cùng với đó là những đoàn xe máy cùng với xe khách chở người lao động đến các xã Ia Hrung, Ia Sao, Ia Grai, Chư Păh, Ia Phí, Chư Prông, Bàu Cạn, Kon Gang, Đak Đoa, Chư Sê, Bờ Ngoong… để nhận hái cà phê.

Thế nhưng hiện nay, không khí thu hoạch tại các vùng trọng điểm trồng cà phê rất vắng lặng. Người dân địa phương phải tranh thủ lúc nắng ráo, tận dụng công lao động trong gia đình để thu hái. Các doanh nghiệp chuyên thu mua cà phê cũng đành đợi thời tiết trở lại bình thường, nắng dài ngày mới dám thuê công thu hoạch.

Gia đình ông Nguyễn Văn Học (Đội 7, Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Grai, xã Ia Hrung) nhận khoán chăm sóc 3 ha cà phê của Công ty. Mọi năm, đến thời điểm này, các lô cà phê đã thu hoạch xong. Năm nay, 3 ha cà phê vẫn chưa thu hoạch. Đặc biệt, nhân công hái cà phê đến giờ vẫn chưa nhiều, nên dự kiến tiền thuê sẽ tăng hơn so với năm ngoái.

Ông Nguyễn Văn Học bên vườn cà phê đã chín nhưng chưa thể thu hoạch vì thời tiết bất lợi và thiếu nhân công. Ảnh: N.D

“Bình thường giá thuê nhân công hái cà phê tươi khoảng 110 nghìn đồng/tạ, năm nay lên khoảng 130 nghìn đồng. Không những vậy, trái chín rụng nhiều, chúng tôi phải thuê thêm người nhặt, nếu không khi kéo bạt hái thì trái rụng sẽ bị vùi lấp”-ông Học nói.

Ông Nguyễn Văn Phú-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Grai-cho hay: Hơn 1.000 ha cà phê của Công ty đã đến kỳ thu hoạch, nhưng diễn biến thời tiết rất bất lợi khiến việc thu hoạch gặp rất nhiều khó khăn. Thông thường đến ngày 20-12, Công ty sẽ kết thúc thu hoạch để tập trung phơi khô, xát nhân. Tuy nhiên, đến giờ, sân phơi của Công ty vẫn chưa được lấp đầy.

Sân phơi của Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Grai vẫn còn thưa thớt cà phê tươi. Ảnh: N.D

“Các công ty cà phê khác trên địa bàn Tây Gia Lai cũng rơi vào cảnh tương tự, gián tiếp ảnh hưởng đến kế hoạch thu mua của các doanh nghiệp. Hy vọng trong những ngày tới, thời tiết sẽ nắng ráo trở lại, ít gió để việc thu hoạch, phơi khô thuận lợi hơn, đảm bảo chất lượng sản phẩm cà phê nhân tốt hơn”-ông Phú chia sẻ.