Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Sau nhiều năm nỗ lực, bà con nông dân Tây Nguyên đang gặt hái những thành quả xứng đáng. Giá cà phê và một số mặt hàng nông sản khác trong vài năm trở lại đây duy trì ở mức cao, giúp người dân có điều kiện đầu tư trở lại cho vườn rẫy, lo cho con cái học hành và xây dựng cuộc sống sung túc hơn.

Giá cà phê duy trì ở mức cao, nông dân phấn khởi bước vào vụ mới

Năm nay, dù chi phí vật tư tăng và thời tiết thất thường, nhưng trên những khuôn mặt rám nắng của người nông dân vẫn ánh lên niềm tin. Bà con đã dần thích ứng bằng cách làm nông nghiệp bền vững hơn: trồng xen canh, tiết kiệm nước, canh tác hữu cơ và liên kết sản xuất để giữ vững giá trị nông sản.

“Giá nông sản như tiêu, cà phê duy trì ổn định thế này thì bà con mừng lắm. Mong sao giá cả giữ được vài năm nữa để kinh tế phục hồi, bà con nông dân phấn khởi hơn”- Ông Hồ Thanh Nghiệp (xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai) chia sẻ.

Ông Hồ Thanh Nghiệp đang cắt lá, tỉa cành cho vườn cà phê trồng xen canh với cây hồ tiêu. Ảnh: N.H

Từ Gia Lai, chúng tôi lại chạy dọc lên Đắk Tô thuộc tỉnh Kon Tum (cũ), nay là Quảng Ngãi, ghé thăm lại vườn cà phê của nông dân Nguyễn Văn Hùng.

Ông Hùng vui vẻ cho biết: "Nhờ áp dụng mô hình canh tác cà phê thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu nên sản lượng năm nay tăng khoảng 30% so với trước. Cà phê được mùa, được giá thì nông dân ai cũng vui”.

Những cây cà phê chín mọng, trĩu quả của vườn cà phê nhà ông Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: N.H

Làm nông thông minh để giữ vững “thủ phủ” cà phê Tây Nguyên

Còn tại xã Đắk Hà (Quảng Ngãi), ông Phạm Văn Thụ chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc vườn cà phê bằng phân bón hữu cơ kết hợp xen canh cây sầu riêng để che bóng mát, giữ ẩm và chắn gió. “Nhờ làm đúng kỹ thuật, cây cà phê vẫn xanh tốt giữa mùa khô, năng suất ổn định mà đất lại bền hơn. Mô hình xen canh vừa có thêm thu nhập, vừa giúp cây cà phê phát triển bền vững,” ông Thụ nói.

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, việc áp dụng quy trình canh tác phù hợp, thân thiện với môi trường chính là “chìa khóa” giúp cây cà phê Tây Nguyên duy trì năng suất cao và mang lại nguồn thu ổn định cho người dân.

Với tinh thần cần cù, sáng tạo và niềm tin vững chắc, bà con nông dân Tây Nguyên đang hướng tới một mùa vàng bội thu. Trên vùng đất đỏ bazan đầy nắng gió, không chỉ cây cà phê đang kết trái, mà cả niềm hy vọng và tình yêu cuộc sống của con người nơi đại ngàn cũng đang nở rộ theo từng mùa quả chín.