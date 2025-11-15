Gia Lai sẵn sàng cho tình huống mưa vượt dự báo, lũ dâng nhanh

(GLO)- Tại Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 15-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cấp chính quyền, các ngành và Nhân dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là; sẵn sàng cho tình huống mưa vượt dự báo, lũ dâng nhanh, không để bị động, bất ngờ.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường, kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao nên khoảng từ ngày 16 đến 18-11 khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400 mm, có nơi trên 500 mm; một số nơi thuộc khu vực phía Đông của tỉnh Gia Lai cũ có nơi có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-80 mm, có nơi trên 150 mm; khu vực phía Tây tỉnh phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 50 mm.

Dự báo từ ngày 16 đến 18-11 khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ảnh: P.V

Từ ngày 19-11 mưa lớn diện rộng có khả năng tiếp tục xảy ra ở khu vực phía Đông tỉnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại trong bối cảnh tỉnh vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 13, thực hiện Công điện số 31/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 14-11-2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, yêu cầu các cấp chính quyền, các ngành và Nhân dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là; sẵn sàng cho tình huống mưa vượt dự báo, lũ dâng nhanh, không để bị động, bất ngờ. Quán triệt thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”, chủ động sơ tán sớm, sơ tán triệt để Nhân dân khỏi các khu vực nguy hiểm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ cho người dân để chủ động phòng tránh. Đồng thời tiếp tục huy động mọi nguồn lực khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13.

Cần tích cực tuyên truyền tình hình thời tiết để người dân, chủ phương tiện tàu, thuyền chủ động phòng, tránh. Ảnh: P.V

Chủ động rà soát, tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán. Đặc biệt, tại các khu vực có nguy cơ cao sạt lở (gồm: Núi bà Hỏa – phường Quy Nhơn Nam, Núi Hòn Chà - phường Quy Nhơn Bắc, Núi Gành xã Đề Gi; Núi Cấm xã Cát Tiến; Trà Cong xã An Hòa; thôn O3 xã Vĩnh Sơn...); các khu vực có nguy cơ cao ngập lụt.

Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt khi xảy ra mưa lớn.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường: Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo ứng phó kịp thời. Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương vận hành điều tiết nước các hồ thủy điện, thủy lợi theo đúng quy định nhằm giảm lũ cho hạ du, bảo đảm an toàn công trình và giảm ngập lụt hạ du.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13.

Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ diễn biến mưa lớn và tình hình thực tế chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học bảo đảm an toàn khi xảy ra mưa lũ lớn. Báo cáo số lượng học sinh được nghỉ học (số lượng học sinh nghỉ, trường học được nghỉ) về Văn phòng Thường trực về Phòng chống thiên tai tỉnh; tạo điều kiện cho chính quyền địa phương sử dụng trường học làm nơi sơ tán dân.

Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin, tuyên truyền liên tục về diễn biến của mưa lớn đến các cấp chính quyền, chủ phương tiện hoạt động trên biển và Nhân dân để chủ động phòng tránh.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh thông tin tình hình mưa lớn đến các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế có kế hoạch sản xuất phù hợp; bảo đảm an toàn cho người lao động, nhà xưởng, thiết bị sản xuất.

Các Ban quản lý dự án công trình rà soát, kiểm tra và tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy tại các công trình đang thi công; không để ảnh hưởng đến khả năng tiêu úng, thoát lũ.

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo và phối hợp với các địa phương rà soát, triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn và hiệu quả với diễn biến mưa, lũ.