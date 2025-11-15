(GLO)- Chiều 14-11, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành Công điện số 31/CĐ-BCĐ-BNNMT đề nghị các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa chủ động ứng phó với mưa lũ.

Công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa; các Bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường, Công an, Công Thương, Xây Dựng, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Các tỉnh miền Trung chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ. Ảnh: P.V

Dự báo từ đêm 15-11 đến đêm 18-11, khu vực từ thành phố Huế đến Gia Lai có mưa lớn với lượng mưa phổ biến 300-600 mm, cục bộ có nơi trên 800 mm; khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa phổ biến 150-350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm; cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150mm/3 giờ. Từ ngày 19-11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Từ ngày 16-11 đến ngày 20-11, trên các sông trong khu vực Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, trong đó đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương (Huế); sông Vu Gia-Thu Bồn (Đà Nẵng); sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn, thượng lưu sông Ba (Gia Lai); hạ lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) lên mức báo động 2-báo động 3, có sông trên báo động 3; các sông khác lên mức báo động 1-báo động 2 và trên báo động 2.

Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư; lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc; cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp độ 3.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh; đồng thời tiếp tục huy động mọi nguồn lực khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán.

Các tỉnh, thành phố bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn; kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, hồ chứa nhỏ đã đầy nước, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản; chủ động vận hành xả nước hồ chứa để ưu tiên dành dung tích cắt giảm lũ cho hạ du; bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; chủ động biện pháp tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

Tùy theo thực tế tại địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học khi xảy ra mưa lũ lớn.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương tiếp tục huy động mọi nguồn lực khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua. Ảnh: P.V

Các địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt; chỉ đạo cơ quan phát thanh, truyền hình và các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của mưa, lũ đến các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với mưa lũ.

Cơ quan báo chí tăng cường thông tin về diễn biến mưa lũ đến các cấp chính quyền và người dân biết để chủ động ứng phó.