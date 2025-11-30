Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Thị trường cà phê và hồ tiêu phục hồi nhẹ phiên cuối tuần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Thị trường cà phê và hồ tiêu trong ngày cuối tuần (29-11) ghi nhận sự phục hồi khi đều tăng giá, với mức tăng 500-1.000 đồng/kg.

Theo đó, sau khi tăng đồng loạt 500 đồng/kg, cà phê trong nước đang giao dịch ở mốc 111.000-112.000 đồng/kg.

Giá cà phê cao nhất là tại tỉnh Đắk Lắk với 112.000 đồng/kg; tiếp đến là Lâm Đồng với 111.500 đồng/kg và cuối cùng là tại Gia Lai đạt 111.000 đồng/kg.

thi-truong-ca-phe-va-ho-tieu-cung-phuc-hoi-nhe-phien-cuoi-tuan.png
Thị trường cà phê và hồ tiêu phục hồi nhẹ phiên cuối tuần. Ảnh: M.T

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay được thương lái thu mua ở ngưỡng 150.000-151.000 đồng/kg, tăng 500-1.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai, hạt tiêu đang có giá 150.500 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Cùng mức tăng, hồ tiêu tại Đắk Lắk và Lâm Đồng đều ở mức 151.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh tăng 500 đồng/kg, lần lượt lên mức 150.500 đồng/kg và 150.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá hồ tiêu các loại của Việt Nam bất ngờ bật tăng mạnh trong sáng nay. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l tăng 100 USD/tấn so với hôm qua, lên mức 6.500 USD/tấn; loại 550 gr/l cũng tăng mạnh 100 USD/tấn, đạt 6.700 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng cũng bật tăng mạnh đến 200 USD/tấn, lên mức 9.250 USD/tấn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gạo chất lượng cao của các hợp tác xã khu vực phía Tây tỉnh hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu đặc trưng và mở rộng thị trường.

Gia Lai xây dựng thương hiệu gạo đặc trưng để mở rộng thị trường tiêu thụ

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Không chỉ đầu tư nâng cao năng suất, nhiều hợp tác xã (HTX), hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu gạo đặc trưng của địa phương. Ðây được xem là hướng đi bền vững nhằm nâng cao giá trị hạt gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Dự án đầu tư nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH Việt Úc - Phù Mỹ tại xã An Lương khẳng định hiệu quả.

Dự án đầu tư nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tại xã An Lương: Khẳng định hiệu quả

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Với việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao trên tất cả các khâu từ sản xuất con giống đến chăm sóc, quản lý dịch bệnh tôm nuôi, đã giúp Công ty TNHH Việt Úc - Phù Mỹ tạo đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế.

null