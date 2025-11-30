(GLO)- Thị trường cà phê và hồ tiêu trong ngày cuối tuần (29-11) ghi nhận sự phục hồi khi đều tăng giá, với mức tăng 500-1.000 đồng/kg.

Theo đó, sau khi tăng đồng loạt 500 đồng/kg, cà phê trong nước đang giao dịch ở mốc 111.000-112.000 đồng/kg.

Giá cà phê cao nhất là tại tỉnh Đắk Lắk với 112.000 đồng/kg; tiếp đến là Lâm Đồng với 111.500 đồng/kg và cuối cùng là tại Gia Lai đạt 111.000 đồng/kg.

Thị trường cà phê và hồ tiêu phục hồi nhẹ phiên cuối tuần. Ảnh: M.T

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay được thương lái thu mua ở ngưỡng 150.000-151.000 đồng/kg, tăng 500-1.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai, hạt tiêu đang có giá 150.500 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Cùng mức tăng, hồ tiêu tại Đắk Lắk và Lâm Đồng đều ở mức 151.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh tăng 500 đồng/kg, lần lượt lên mức 150.500 đồng/kg và 150.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá hồ tiêu các loại của Việt Nam bất ngờ bật tăng mạnh trong sáng nay. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l tăng 100 USD/tấn so với hôm qua, lên mức 6.500 USD/tấn; loại 550 gr/l cũng tăng mạnh 100 USD/tấn, đạt 6.700 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng cũng bật tăng mạnh đến 200 USD/tấn, lên mức 9.250 USD/tấn.