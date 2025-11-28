Giá cà phê giảm nhẹ, giao dịch cao nhất 111.500 đồng/kg

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 500 đồng, xuống còn 110.500 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng giảm 800 đồng/kg, ở mức 111.000 đồng/kg.
Tương tự, cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk cũng giảm 500 đồng so với ngày hôm qua, về giá 111.500 đồng/kg. Đắk Lắk cũng là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước.
Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London biến động nhẹ qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1-2026 tăng nhẹ 4 USD/tấn, đạt mức 4517 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9-2026 giảm 17 USD/tấn, đạt mức 4183 USD/tấn.
Trên sàn New York, giá cà phê Arabica ghi nhận sự giảm giá đồng loạt. Theo đó, kỳ giao tháng 12-2025 giảm 2,6 cent/lb, đạt mức 411,6 cent/lb; tháng 9/2026 giảm 2,7 cent/lb, đạt mức 336,35 cent/lb.
Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil tiếp tục biến động trái chiều. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 12-2025 đạt mức 470,55 cent/lb, tăng 2,8 cent/lb; trong khi đó, kỳ giao hàng tháng 9-2026 lại giảm 0,9 cent/lb, xuống còn 408,0 cent/lb.