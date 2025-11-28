Giá cà phê giảm nhẹ, giao dịch cao nhất 111.500 đồng/kg

(GLO)- Hôm nay (28-11), giá cà phê giảm nhẹ 500-800 đồng/kg tại các vùng trọng điểm. Hiện cà phê trong nước giao dịch quanh mốc 110.500-111.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 500 đồng, xuống còn 110.500 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng giảm 800 đồng/kg, ở mức 111.000 đồng/kg.

Tương tự, cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk cũng giảm 500 đồng so với ngày hôm qua, về giá 111.500 đồng/kg. Đắk Lắk cũng là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước.

Ngày 28-11, giá cà phê giảm nhẹ 500-800 đồng/kg tại các vùng trọng điểm. Ảnh: M.T

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London biến động nhẹ qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1-2026 tăng nhẹ 4 USD/tấn, đạt mức 4517 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9-2026 giảm 17 USD/tấn, đạt mức 4183 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica ghi nhận sự giảm giá đồng loạt. Theo đó, kỳ giao tháng 12-2025 giảm 2,6 cent/lb, đạt mức 411,6 cent/lb; tháng 9/2026 giảm 2,7 cent/lb, đạt mức 336,35 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil tiếp tục biến động trái chiều. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 12-2025 đạt mức 470,55 cent/lb, tăng 2,8 cent/lb; trong khi đó, kỳ giao hàng tháng 9-2026 lại giảm 0,9 cent/lb, xuống còn 408,0 cent/lb.