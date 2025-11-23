Giá cà phê đảo chiều giảm 1.800-2.200 đồng/kg, hồ tiêu tăng nhẹ

(GLO)- Ngày 23-11, giá cà phê trong nước đảo chiều giảm 1.800-2.200 đồng/kg, trong khi giá hồ tiêu tiếp đà tăng nhẹ 500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giảm 1.800 đồng/kg, giao dịch ở mức 112.200 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng giảm 2.000 đồng/kg, hiện có giá 111.500 đồng/kg.

Giá cà phê đảo chiều giảm 1.800-2.200 đồng/kg trong ngày 23-11. Ảnh: Internet

Còn tại tỉnh Đắk Lắk, cà phê ghi nhận mức giảm 2.200 đồng/kg so với ngày hôm qua, đạt 112.500 đồng/kg. Đây cũng là địa phương có mức giá thu mua cà phê cao nhất trên cả nước.

Đối với hồ tiêu, sau khi tăng nhẹ, mức giá tại Gia Lai hôm nay là 147.000 đồng/kg; tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai cùng giao dịch ở mốc 146.500 đồng/kg.

2 địa phương có mức giá hạt tiêu cao nhất là Đắk Lắk và Lâm Đồng với giá thu mua 148.000 đồng/kg.