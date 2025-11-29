Cuối tuần, vàng miếng tiến sát mốc 155 triệu đồng/lượng, cao hơn thế giới gần 21 triệu đồng

(GLO)- Ngày 29-11, giá vàng miếng trong nước tiếp tục ghi nhận mức tăng nhẹ 500.000 đồng, đưa giá áp sát mốc 155 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại một số doanh nghiệp cũng ở mức cao, có nơi 153 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các doanh nghiệp như DOJI, PNJ, SJC sáng nay tăng đồng thời cả 2 chiều mua-bán 500.000 đồng, đưa giá vàng lên mức 152,9-154,9 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 2 triệu đồng.

Bảo Tín Minh Châu tiếp tục mua vào ở mức cao với 153,4 triệu đồng, Mi Hồng đang mua vào ở mức 153 triệu đồng/lượng. Còn tại Phú Quý đang giao dịch ở mức thấp với 151,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 29-11 tiếp tục tăng 500.000 đồng. Ảnh: P.V

Vàng nhẫn cũng tiếp tục tăng trong phiên giao dịch hôm nay. Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở mức cao 149,7-153 triệu đồng/lượng; SJC đang có giá 150,1-153,1 triệu đồng/lượng; Phú Quý, PNJ cùng niêm yết 150,9-153,9 triệu đồng/lượng; DOJI đang có giá 151-154 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay được giao dịch ở mức 4.218,4 USD/ounce. Với giá vàng miếng trong nước tăng cao và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.218,4 USD/ounce (tương đương 134 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 20,9 triệu đồng/lượng.