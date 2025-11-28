Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng: Huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã

(GLO)- Chiều 28-11, tại trụ sở Chính phủ, các Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và Mai Văn Chính đồng chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) năm 2025 với chủ đề “Liên kết hiệu quả giữa HTX và doanh nghiệp”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX năm 2025 được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Chính phủ đến điểm cầu trụ sở UBND 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và các đại biểu tham dự Diễn đàn tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thương

Theo thống kê, ước đến ngày 31-12-2025, cả nước có 35.041 HTX với 5.984.363 thành viên (tăng 8.929 HTX và 108.930 thành viên so với năm 2020). Trong đó, có 2.600 HTX ứng dụng công nghệ cao, 4.700 HTX tham gia liên kết chuỗi giá trị; gần 40% HTX nông nghiệp liên kết theo chuỗi.

Cả nước có 164 liên hiệp HTX và 65.918 tổ hợp tác. Doanh thu bình quân năm 2025 ước đạt 4,562 tỷ đồng/HTX (tăng 4% so với năm 2020); lãi bình quân ước đạt 421 triệu đồng/HTX/năm; thu nhập bình quân mỗi năm của lao động thường xuyên trong HTX đạt 64 triệu đồng/người.

Giai đoạn 2018-2025, Trung ương và địa phương đã có nhiều chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Tính đến hết tháng 6-2025, cả nước có 2.938 dự án và kế hoạch liên kết theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP được phê duyệt. Theo đó, đã bố trí 15.243 tỷ đồng để hỗ trợ thực hiện các dự án, kế hoạch, thu hút sự tham gia của 2.412 HTX, 538 tổ hợp tác, 1.305 doanh nghiệp và 211.545 hộ dân.

Tại Gia Lai, ước đến hết năm 2025 có 780 HTX với 300.075 thành viên. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 62 HTX liên kết với doanh nghiệp; 272 chuỗi liên kết các loại cây trồng với tổng diện tích 249.876 ha; 180 trại liên kết chăn nuôi, 16.200 đàn ong, 57 nhà nuôi chim yến tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, 31 chuỗi cung ứng thực phẩm nông-lâm-thủy sản an toàn.

Không chỉ tổ chức sản xuất hiệu quả, cung ứng dịch vụ đầu vào, đầu ra cho thành viên, các HTX còn góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất tại địa phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã tập trung phân tích thực trạng, kết quả đạt được, cơ hội và thách thức trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX. Đồng thời, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, HTX...

Trong đó, đại diện HTX Nông nghiệp Phước Hưng (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai) đã trình bày tham luận về thực trạng và giải pháp thúc đẩy liên kết giữa HTX và doanh nghiệp gắn với thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW tại đơn vị.

HTX Nông nghiệp Phước Hưng được thành lập năm 1977, hiện có 2.463 hộ thành viên. Với quy mô hơn 660 ha lúa của thành viên và người dân trên địa bàn xã, HTX đã liên kết sản xuất tiêu thụ lúa giống với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed-Chi nhánh Miền Trung-Tây Nguyên, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển nông nghiệp ADI và một số công ty khác trong nước.

Hằng năm, sản lượng thu mua bình quân trên 1.200 tấn, cá biệt có năm lên đến 2.500 tấn. Doanh thu hằng năm gần 14 tỷ đồng; giá trị gia tăng đem lại cho thành viên khoảng 2,5 tỷ đồng/năm.

Đại diện HTX Nông nghiệp Phước Hưng (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai) tham luận tại Diễn đàn. ﻿Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu kết luận Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương và các doanh nghiệp tiếp tục rà soát lại quy định hiện hành để tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, đảm bảo phù hợp thực tiễn.

Cùng với đó, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ HTX và doanh nghiệp phát triển các chuỗi liên kết, đặc biệt là các chính sách về vốn vay, có thể sử dụng vốn từ Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ để hỗ trợ cho HTX. Nghiên cứu các chính sách cơ chế đặc thù, thu hút doanh nghiệp tham gia vào liên kết với các HTX, tổ hợp tác ở lĩnh vực nông nghiệp.

Ngoài ra, triển khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi số để nâng cao năng lực cho tất cả HTX ngay trong năm 2026. Tiếp tục tổ chức các dự án, kế hoạch hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và có cơ chế đào tạo nghề để nâng cao chất lượng xã viên, nông dân; từ đó nâng cao năng lực hoạt động cũng như tham gia hiệu quả vào các chuỗi liên kết.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các doanh nghiệp nêu cao vai trò tiên phong trong liên kết với các HTX theo chuỗi giá trị trên tất cả lĩnh vực, trọng tâm là kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; đồng thời, đi đầu trong ứng dụng công nghệ cao trong tất cả lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp.

Các HTX cần nâng cao năng lực tự quản, tổ chức tốt hoạt động sản xuất và tham gia sâu hơn vào các chuỗi liên kết giá trị để tạo ra hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, HTX phát triển.