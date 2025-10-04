Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Sáng tạo, lan tỏa mạnh mẽ

(GLO)- Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã và đang được triển khai rộng khắp với nhiều cách làm sáng tạo, tạo sự lan tỏa rộng khắp và được hưởng ứng mạnh mẽ trong cán bộ, công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

Tại Gia Lai, chương trình không chỉ góp phần quảng bá sản phẩm địa phương mà còn tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững.

Sức hút từ các mô hình mới

Sau hơn 1 tháng hoạt động thử nghiệm, ngày 20-9, cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm nông sản, thực phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh tại 111 đường Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn) chính thức khai trương và nhận được nhiều sự ủng hộ của khách hàng.

Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm nông sản, thực phẩm đặc trưng, OCOP tỉnh tại số 111 đường Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn) thu hút đông khách tham quan, mua sắm.

﻿Ảnh: H.Yến

Mô hình “Cửa hàng chung từ nhà sản xuất” đầu tiên do 13 chủ thể OCOP cùng góp sức thực hiện, với hàng trăm sản phẩm đặc trưng: bánh tráng, mật ong, nước mắm, hạt điều, cà phê, trà mãng cầu, bò khô, bánh hỏi khô, cá ngừ, hải sản…

Ông Nguyễn Thiêm-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Thiêm (xã Ia Chia) chia sẻ: “Tôi đem đến cửa hàng nhiều mặt hàng như tiêu, hạt điều, cà phê. Sản phẩm có chất lượng cao nhưng việc tổ chức quảng bá của doanh nghiệp còn hạn chế. Nhờ sự hỗ trợ của nhóm cộng đồng OCOP Gia Lai, chúng tôi có điều kiện đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng”.

Bà Trương Thị Xuân Hòa-Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Trương Gia (Belfoods, phường An Nhơn Nam) cũng cho biết: “Cửa hàng chung là mong mỏi của nhiều doanh nghiệp OCOP. Mô hình này vừa tối ưu chi phí, vừa tạo nên hệ sinh thái cộng đồng nhà sản xuất cùng phát triển, lan tỏa giá trị sản phẩm quê hương”.

Cùng với các cửa hàng, hệ thống chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trong tỉnh cũng là kênh phân phối quan trọng. Toàn tỉnh hiện có 184 chợ, 4 trung tâm thương mại và 8 siêu thị tổng hợp, chuyên doanh hoạt động hiệu quả với 50-97% sản phẩm là hàng Việt.

Nhiều thương hiệu lớn như: Sachi, Dalop, Thái An, Vidata đã thành lập nhóm bán hàng, tổ chức dùng thử sản phẩm tại các chợ, góp phần đưa hàng Việt đến gần hơn với người dân.

Quảng bá sản phẩm của Công ty CP IPP Sachi (phường Bồng Sơn) tại các chợ xã, phường trong tỉnh. Ảnh: H.Yến

Ông Nguyễn Hữu Vinh-Giám đốc Công ty CP IPP Sachi (phường Bồng Sơn), chia sẻ: “Chúng tôi vinh dự là 1 trong 7 đơn vị của tỉnh được công nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao. Dù xuất khẩu nhiều sản phẩm sang Hàn Quốc, Mỹ nhưng chúng tôi vẫn thiết lập hơn 200 điểm bán lẻ khắp các địa phương để phục vụ thị trường trong nước”.

Khẳng định sức mạnh hàng Việt

Từ năm 2019 đến nay, để cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đi vào chiều sâu, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm Việt đến với người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và cả tỉnh Ratanakiri (Campuchia).

Các chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn”, “Tinh hoa hàng Việt”, “Tự hào hàng Việt Nam”, “Phụ nữ gương mẫu mua sắm hàng Việt”… mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện để người dân tiếp cận hàng chính hãng, an toàn, chất lượng.

Một điểm sáng là việc gắn kết cuộc vận động với chương trình OCOP. Đến nay, toàn tỉnh có 671 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó 91 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 580 sản phẩm hạng 3 sao. Đây là minh chứng cho sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành và nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh.

Ông Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-cho biết: Cùng với phát triển sản phẩm, công tác tuyên truyền, tôn vinh, biểu dương doanh nghiệp, cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được chú trọng.

Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, thay đổi thói quen tiêu dùng, khuyến khích người dân ưu tiên lựa chọn hàng Việt. Cuộc vận động cũng giúp kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, việc nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ là yêu cầu tất yếu. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, tạo nền tảng vững chắc để hàng Việt khẳng định vị thế, đồng hành cùng sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.