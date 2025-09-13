Quảng bá, tiêu thụ nông sản trên môi trường số: Thêm nhiều cách làm sáng tạo

(GLO)- Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển, tỉnh và nhiều xã, phường đã chú trọng ứng dụng công nghệ số để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm địa phương, nhất là nông sản.

Một trong những hướng đi được nhiều nơi áp dụng là mời lãnh đạo sở, ngành và địa phương trực tiếp tham gia bán hàng qua livestream kết hợp với KOL. Cách làm này đã thu hút người tiêu dùng mạnh mẽ.

Những phiên bán hàng đặc biệt

Tháng 5-2025, Sở Công Thương phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân trẻ Gia Lai và một sàn thương mại điện tử tổ chức 2 phiên megalive (bán hàng trực tuyến quy mô lớn). Tại đây, ông Phạm Văn Binh-nguyên Phó Giám đốc Sở Công Thương, đã trực tiếp trò chuyện với người mua cùng đại diện nhãn hàng.

Kết quả, 12.700 đơn hàng được chốt, tổng giá trị đạt 1,8 tỷ đồng. Đây được xem là bước thử nghiệm mới mẻ, minh chứng cho khả năng mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương bằng công nghệ số.

Trước đó, KOL (viết tắt của Key Opinion Leader, tạm dịch là “người dẫn dắt xu hướng chủ chốt”) Sammy (tên thật Võ Văn Mẫn, ở TP Hồ Chí Minh) tổ chức livestream bán 16 sản phẩm Gia Lai trên kênh TikTok của mình. Mỗi sản phẩm chỉ livestream không quá 5 phút.

Kết quả có 1,4 triệu lượt tương tác, tiếp cận, 29.000 lượt xem, phát sinh trên 390 đơn hàng. Nhiều đơn vị, DN đã chủ động trong việc đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử và livestream sản phẩm trên các kênh bán hàng. Điển hình như: Công ty CP IPP Sachi kết hợp với CEO Tùng BT, muối B’Rê kết hợp với kênh Thuộc Cô Ba…

Theo báo cáo của Sở Công Thương, 9 tháng đầu năm 2025, các DN, cơ sở sản xuất ở tỉnh đã tham gia nhiều chương trình quảng bá như: Khu gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh Gia Lai (29-8) với hơn 35 DN tham gia; tham gia chuỗi hội chợ, triển lãm lớn trong và ngoài tỉnh với tổng doanh số hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, các phiên livestream trên nền tảng TikTok Shop giúp tiêu thụ 1.234 đơn hàng, thu về hơn 133 triệu đồng.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Đình Kha khẳng định: “Việc đưa sản phẩm địa phương lên môi trường số là hướng đi tất yếu. Tuy nhiên, hoạt động hiện vẫn chủ yếu gắn với hội chợ, hội nghị xúc tiến. Để tạo sức lan tỏa mạnh hơn, cần có kế hoạch tổ chức thường xuyên, gắn với nhu cầu thực tiễn của nông dân và HTX”.

Lãnh đạo địa phương đồng hành cùng KOL

Sức mạnh của mạng xã hội thể hiện rõ khi các KOL cùng chung tay quảng bá sản phẩm. Tháng 3.2025, KOL Bùi Thị Mỹ Dân (SN 1990, quê Gia Lai, hiện sinh sống tại TP Hồ Chí Minh) được mời tham gia livestream giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh. Sau buổi phát sóng, chị tiếp tục quảng bá bánh ít lá gai Hoàng Đông trên kênh cá nhân, đem về hàng nghìn đơn hàng.

Chị Dân chia sẻ: “Nhiều sản phẩm nông sản, đặc sản Gia Lai đạt chất lượng cao, nhưng chưa được biết đến rộng rãi. Tôi mong muốn góp sức quảng bá để sản phẩm quê hương được tiêu thụ mạnh hơn trên mạng xã hội”.

Không chỉ dừng ở hoạt động riêng lẻ, nhiều địa phương còn xây dựng mô hình mang tính cộng đồng. Mô hình này không chỉ đem lại doanh số, mà còn truyền tải thông điệp ý nghĩa: Cán bộ đồng hành cùng nông dân, bước ra khỏi hội trường để chạm vào thực tiễn, kết nối trực tiếp sản phẩm với người tiêu dùng.

KOL Dân Bùi xứ Nẫu livestream bán hàng các sản phẩm OCOP tỉnh. Ảnh: Hải Yến

Tại Gia Lai, nhiều hộ sản xuất, HTX bày tỏ mong muốn có thêm những chương trình giàu tính cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Ánh, nông dân trồng cà phê ở xã Ia Boòng, chia sẻ: “Nếu có lãnh đạo địa phương hoặc KOL đồng hành, chúng tôi sẽ tự tin hơn khi đưa sản phẩm lên mạng, vừa mở rộng đầu ra, vừa giữ được giá trị nông sản quê mình”.

Nhiều chuyên gia cho rằng, livestream cùng KOL mang lại nhiều lợi ích như giúp tiếp cận nhanh khách hàng, tạo hiệu ứng lan tỏa, phù hợp với sản phẩm đặc sản, mùa vụ. Để triển khai rộng rãi, tỉnh cần có chiến lược bài bản: Đào tạo kỹ năng bán hàng trực tuyến cho nông dân, kết nối sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển và xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.

Thực tế cho thấy, một buổi livestream thành công có thể tiêu thụ hàng chục tấn nông sản, đồng thời thu hút DN đồng hành hỗ trợ kỹ thuật, vốn và đầu ra. Việc đưa nông sản Gia Lai lên không gian số không chỉ là xu thế mà còn là giải pháp nâng cao thu nhập cho nông dân, xây dựng thương hiệu địa phương, thúc đẩy kinh tế nông thôn bền vững. Khi công nghệ số gắn với nông sản, câu chuyện không chỉ dừng lại ở bán hàng, mà còn khẳng định bản lĩnh hội nhập, sự chủ động đổi mới của địa phương trong thời kỳ chuyển đổi số.