Kim ngạch xuất khẩu nông-lâm-thủy sản 7 tháng tăng trưởng 14,7%

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo nhandan.vn; vneconomy.vn)

(GLO)- Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 7 tháng năm 2025, tổng giá trị xuất khẩu nông-lâm-thủy sản của nước ta đạt 39,68 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng giá trị xuất khẩu nông-lâm-thủy sản tháng 7 đạt 6,01 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cà phê là mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất. Trong tháng 7, nước ta xuất khẩu 110 nghìn tấn cà phê, đem về 592,7 triệu USD. Lũy kế 7 tháng đạt 1,1 triệu tấn và 6 tỷ USD, tăng 7,6% về khối lượng và tăng 65,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

1.jpg
Cà phê là mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất với 1,1 triệu tấn và 6 tỷ USD trong 7 tháng năm 2025. Ảnh: V.T

Rau quả là mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn thứ hai trong nhóm các mặt hàng nông sản, với giá trị xuất khẩu tháng 7 đạt 810 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu hàng rau quả 7 tháng đạt 3,92 tỷ USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Đối với nhóm ngành hàng thủy sản, giá trị xuất khẩu tháng 7 đạt 950 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu hàng thủy sản 7 tháng đạt 6,06 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản là 3 thị trường tiêu thụ hàng thủy sản lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 19,6%, 17,6% và 15,3%.

Giá trị xuất khẩu tháng 7-2025 của ngành hàng thủy sản đạt 950 triệu USD. Ảnh: Internet
Bên cạnh các thị trường truyền thống, nhiều thị trường xuất khẩu nông-lâm-thủy sản tiềm năng cũng ghi nhận mức tăng trưởng đột phá như: EU (tăng 49%), Trung Đông (tăng 10,9%) và châu Phi (tăng 88,9%).

Với đà tăng trưởng này, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp dự báo kim ngạch xuất khẩu nông-lâm-thủy sản cả năm 2025 có thể cán mốc 65 tỷ USD nếu duy trì được tốc độ.

