Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Hàng hóa - Tiêu dùng

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Việt Nam xuất khẩu cua, ghẹ đạt mức cao nhất trong 10 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG (tổng hợp)

(GLO) - Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), 6 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cua, ghẹ và ba khía đạt hơn 173 triệu USD, tăng 38% so với cùng kỳ 2024, mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Sản phẩm đã có mặt tại 25 thị trường toàn cầu.

Trong quý II/2025, xuất khẩu cua duy trì đà tăng đều, trong khi ghẹ và ba khía giảm trong tháng cuối quý, khiến tốc độ tăng trưởng chậm lại so với quý 1. Lũy kế 6 tháng, giá trị xuất khẩu cua và ba khía tăng, trong khi ghẹ giảm.

Tại khối CPTPP, một số thị trường như Canada và Anh giảm nhập khẩu cua, ghẹ và giáp xác khác từ Việt Nam, có thể do tồn kho cao từ các đơn hàng đầu năm.

bieudo.jpg
Nguồn: Vasep

Trung Quốc và Hong Kong tiếp tục là thị trường lớn nhất, song tăng trưởng chậm lại trong quý II do nhu cầu tiêu thụ giảm và yêu cầu kiểm soát nhập khẩu khắt khe hơn. Tại Australia, xuất khẩu tăng 58% so với cùng kỳ nhờ nhu cầu cao vào mùa đông và hoạt động quảng bá. Thị trường EU cũng ghi nhận mức tăng 71%, phản ánh xu hướng tiêu dùng ưu tiên sản phẩm đạt tiêu chuẩn bền vững.

Theo phân tích của các chuyên gia, sự chênh lệch giữa nhóm sản phẩm và thị trường xuất khẩu xuất phát từ nhiều yếu tố. Nhu cầu tiêu thụ theo mùa khiến cua thường được tiêu thụ mạnh hơn trong nửa đầu năm tại nhiều thị trường, trong khi ghẹ chịu tác động từ mùa khai thác và thị hiếu tiêu dùng. Biến động nguồn cung do điều kiện thời tiết và chi phí khai thác ảnh hưởng tới sản lượng, đặc biệt là ghẹ và ba khía.

cuacamau.jpg
Cua Cà Mau góp phần ngày càng quan trọng vào giá trị xuất khẩu thủy sản. Ảnh: Gia Bách

Ngoài ra, sự gia tăng nguồn cung từ các nước đối thủ như Indonesia, Philippines, Myanmar gây áp lực về giá và thị phần, trong khi các rào cản thương mại với quy định kiểm dịch và tiêu chuẩn chất lượng ngày càng khắt khe ở Trung Quốc và EU cũng là yếu tố đáng kể.

VASEP dự báo xuất khẩu cua, ghẹ sẽ duy trì ở mức cao trong nửa cuối năm, với khả năng phục hồi tại thị trường Trung Quốc từ quý IV và triển vọng tích cực tại EU, Australia. Hiệp hội khuyến nghị doanh nghiệp đa dạng hóa sản phẩm chế biến sâu, áp dụng công nghệ bảo quản hiện đại và mở rộng sang thị trường Trung Đông, Nam Mỹ để giảm rủi ro.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Nghề cá xa bờ nâng cao năng suất

Nghề cá xa bờ nâng cao năng suất

(GLO)- Nhờ mạnh dạn đầu tư thiết bị hiện đại để phục vụ đánh bắt cá, nhiều ngư dân đã nâng cao năng suất, giảm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Ðây là bước tiến quan trọng giúp nghề cá xa bờ từng bước hội nhập chuỗi giá trị xuất khẩu toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm OCOP: Cần quan tâm khâu đánh giá và hậu kiểm

Sản phẩm OCOP: Cần quan tâm khâu đánh giá và hậu kiểm

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Thời gian qua, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao giá trị nông sản đặc trưng và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, để bảo vệ uy tín và chất lượng sản phẩm, công tác hậu kiểm đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Siết chặt quy định về hóa đơn: Người kinh doanh hàng “nhà làm” phấp phỏng

Siết chặt quy định về hóa đơn: Người kinh doanh hàng “nhà làm” phấp phỏng

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Các quy định về quản lý thuế, hóa đơn chứng từ đối với cá nhân, hộ kinh doanh đang được siết chặt nhằm đưa hoạt động thương mại đi vào khuôn khổ. Ðiều này khiến các hộ kinh doanh mặt hàng “nhà làm” không khỏi lo lắng về hóa đơn đầu vào của các loại hàng hóa.

Xuất khẩu rau quả phục hồi, hướng đến mục tiêu 8 tỷ USD năm 2025

Xuất khẩu rau quả phục hồi, hướng đến mục tiêu 8 tỷ USD năm 2025

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)-Sau giai đoạn sụt giảm đầu năm, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đang phục hồi rõ nét, với kim ngạch sau 7 tháng năm 2025 ước đạt hơn 3,83 tỷ USD. Đây là kết quả của sự phục hồi mạnh mẽ từ mặt hàng sầu riêng và đà tăng trưởng từ các loại trái cây chủ lực, như: dừa, xoài chế biến, chanh leo.

Hợp tác xã bắt nhịp thời đại số

Hợp tác xã bắt nhịp thời đại số

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ đến từng ngõ ngách đời sống, các HTX tại Gia Lai đang cho thấy sự năng động, nhạy bén khi mạnh dạn “lên sàn”, “lên sóng” để giới thiệu và bán sản phẩm qua các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop, livestream Facebook.

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Gần đây, hàng loạt vụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phanh phui và xử lý. Tuy nhiên, củng cố niềm tin người tiêu dùng vào hàng hóa và sản phẩm, dịch vụ hiện nay vẫn là thách thức rất lớn.  

'Thiên đường' hàng giả: Bán công khai rầm rộ, xử lý như ném đá ao bèo

'Thiên đường' hàng giả: Bán công khai rầm rộ, xử lý như ném đá ao bèo

Hàng hóa - Tiêu dùng

Phải đến khi cơ quan công an vào cuộc triệt phá, hàng loạt tài khoản Tiktoker nổi tiếng mới bị phát lộ là kênh bán hàng giả, hàng nhái. Vấn đề đặt ra là trong thời gian qua, hàng giả, hàng nhái buôn bán rầm rộ trên các sàn thương mại điện tử nhưng dường như việc phát hiện, xử lý... rất nhỏ giọt.

null