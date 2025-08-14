Việt Nam xuất khẩu cua, ghẹ đạt mức cao nhất trong 10 năm

(GLO) - Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), 6 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cua, ghẹ và ba khía đạt hơn 173 triệu USD, tăng 38% so với cùng kỳ 2024, mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Sản phẩm đã có mặt tại 25 thị trường toàn cầu.

Trong quý II/2025, xuất khẩu cua duy trì đà tăng đều, trong khi ghẹ và ba khía giảm trong tháng cuối quý, khiến tốc độ tăng trưởng chậm lại so với quý 1. Lũy kế 6 tháng, giá trị xuất khẩu cua và ba khía tăng, trong khi ghẹ giảm.

Tại khối CPTPP, một số thị trường như Canada và Anh giảm nhập khẩu cua, ghẹ và giáp xác khác từ Việt Nam, có thể do tồn kho cao từ các đơn hàng đầu năm.

Nguồn: Vasep

Trung Quốc và Hong Kong tiếp tục là thị trường lớn nhất, song tăng trưởng chậm lại trong quý II do nhu cầu tiêu thụ giảm và yêu cầu kiểm soát nhập khẩu khắt khe hơn. Tại Australia, xuất khẩu tăng 58% so với cùng kỳ nhờ nhu cầu cao vào mùa đông và hoạt động quảng bá. Thị trường EU cũng ghi nhận mức tăng 71%, phản ánh xu hướng tiêu dùng ưu tiên sản phẩm đạt tiêu chuẩn bền vững.

Theo phân tích của các chuyên gia, sự chênh lệch giữa nhóm sản phẩm và thị trường xuất khẩu xuất phát từ nhiều yếu tố. Nhu cầu tiêu thụ theo mùa khiến cua thường được tiêu thụ mạnh hơn trong nửa đầu năm tại nhiều thị trường, trong khi ghẹ chịu tác động từ mùa khai thác và thị hiếu tiêu dùng. Biến động nguồn cung do điều kiện thời tiết và chi phí khai thác ảnh hưởng tới sản lượng, đặc biệt là ghẹ và ba khía.

Cua Cà Mau góp phần ngày càng quan trọng vào giá trị xuất khẩu thủy sản. Ảnh: Gia Bách

Ngoài ra, sự gia tăng nguồn cung từ các nước đối thủ như Indonesia, Philippines, Myanmar gây áp lực về giá và thị phần, trong khi các rào cản thương mại với quy định kiểm dịch và tiêu chuẩn chất lượng ngày càng khắt khe ở Trung Quốc và EU cũng là yếu tố đáng kể.

VASEP dự báo xuất khẩu cua, ghẹ sẽ duy trì ở mức cao trong nửa cuối năm, với khả năng phục hồi tại thị trường Trung Quốc từ quý IV và triển vọng tích cực tại EU, Australia. Hiệp hội khuyến nghị doanh nghiệp đa dạng hóa sản phẩm chế biến sâu, áp dụng công nghệ bảo quản hiện đại và mở rộng sang thị trường Trung Đông, Nam Mỹ để giảm rủi ro.