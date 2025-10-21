Khi tinh hoa núi rừng được "gọi tên" bằng thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ những sản phẩm mang đậm bản sắc núi rừng Tây Nguyên đến các thương hiệu vươn ra thị trường quốc tế, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã và đang tạo dấu ấn rõ nét trong phát triển kinh tế nông thôn của tỉnh Gia Lai.

Mỗi sản phẩm OCOP không chỉ thể hiện chất lượng và uy tín, mà còn là khát vọng nâng tầm giá trị đặc trưng địa phương, đưa thương hiệu Gia Lai vươn xa.

Hiện toàn tỉnh Gia Lai có hơn 900 sản phẩm OCOP, trong đó 92 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 5 sao, nhiều sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu. Những con số này phản ánh nỗ lực đổi mới, sáng tạo của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) và hộ sản xuất, đồng thời khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc phát triển thương hiệu nông sản địa phương.

Sản phẩm mật ong Phương Di và sản phẩm làm từ mật ong Phương Di đạt chứng nhận OCOP được bán trên sàn thương mại điện tử. Nguồn: Internet

Tiêu biểu trong số đó là HTX Mật ong Phương Di Bee (xã Gào)-đơn vị tiên phong khi sản phẩm mật ong được công nhận OCOP cấp quốc gia vào đầu năm 2025, trở thành sản phẩm mật ong đầu tiên của cả nước đạt chuẩn OCOP 5 sao. Hiện HTX đang liên kết nuôi và khai thác khoảng 15.000 đàn ong mật tại Gia Lai và một số địa phương khác trong nước, với sản lượng khai thác gần 200 tấn mật/năm.

Sự đầu tư bài bản về quy trình sản xuất, công nghệ chế biến và tiêu chuẩn chất lượng quốc tế đã giúp sản phẩm Mật ong Phương Di và các sản phẩm làm từ mật ong của HTX không chỉ có mặt rộng rãi trong nước, trên các sàn thương mại điện tử, mà còn được xuất khẩu sang Hàn Quốc, Pháp, đặc biệt là Trung Quốc.

Bà Trần Thị Hoàng Anh-Giám đốc HTX Mật ong Phương Di-cho biết: “HTX hiện có đội ngũ nuôi ong lành nghề, vùng nguyên liệu rộng lớn đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Chúng tôi đã đầu tư hệ thống máy móc hiện đại như máy cách thủy chân không, máy dập, máy đóng chai… để đáp ứng các đơn hàng lớn và đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế”.

Chứng nhận OCOP không chỉ giúp sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường trong nước, mà còn được xem là “tấm hộ chiếu” để mật ong Gia Lai vươn ra thị trường thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến bạn bè quốc tế.

Sản phẩm Bò khô Huy Vũ (xã Đak Đoa) đạt OCOP 4 sao. Ảnh: Phi Long

Một số sản phẩm OCOP tỉnh Gia Lai. Ảnh: Huy Toàn

Không chỉ mật ong, nhiều doanh nghiệp khác tại Gia Lai cũng đang nỗ lực “chưng cất” tinh hoa núi rừng thành những sản phẩm OCOP mang đậm dấu ấn văn hóa, ẩm thực của vùng đất này. Từ những món ăn dân dã như xúc xích lá é, gà xông khói đến khô gà, khô bò, các sản phẩm nay đã được thương mại hóa với mã số, tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và an toàn.

Bà Trần Thị Bé-Giám đốc Công ty TNHH MTV Trần Lâm Gia Phát (phường Hội Phú)-chia sẻ: “Hiện công ty có 8 sản phẩm OCOP, đều là đặc sản gắn liền với văn hóa ẩm thực của Gia Lai. Chúng tôi mong muốn lan tỏa hương vị đặc trưng này đến du khách khắp cả nước, đồng thời tìm kiếm thêm đối tác, nhà phân phối để mở rộng thị trường”.

Song song với chất lượng sản phẩm, chuyển đổi số và thương mại điện tử đang trở thành “đòn bẩy” giúp các sản phẩm OCOP Gia Lai tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn.

Theo nhà sáng tạo nội dung Lê Phương Oanh (kênh TikTok Phương Oanh Daily), nhờ mạng xã hội và các nền tảng bán hàng online, nhiều người tiêu dùng ở các tỉnh, thành đã biết đến và lựa chọn đặc sản Gia Lai. Tuy nhiên, để bán được nhiều hàng, điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu, mà OCOP sẽ là bệ phóng.

Nhà sáng tạo nội dung Lê Phương Oanh (Tiktok Phương Oanh Daily) trong 1 lần hỗ trợ các DN, HTX tỉnh Gia Lai livestream bán hàng trực tuyến. Ảnh: Phi Long

Thực tế cho thấy, sự kết hợp giữa nỗ lực của DN, HTX với truyền thông số và chính sách hỗ trợ của tỉnh giúp nhiều đặc sản địa phương không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn trở thành niềm tự hào của người dân Gia Lai. Với định hướng phát triển bền vững, Gia Lai đang tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ và xây dựng thương hiệu OCOP.

Từ những sản phẩm đặc trưng như cà phê, mật ong, hồ tiêu, dừa đến các mặt hàng chế biến sâu, chương trình OCOP đang khẳng định vai trò là “bệ phóng” đưa sản phẩm Gia Lai vươn tầm trong nước và quốc tế.