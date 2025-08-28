Khai trương cửa hàng trưng bày sản phẩm OCOP Gia Lai ở phường Quy Nhơn

(GLO)- Chiều 28-8, Hợp tác xã Nông nghiệp Liên hiệp Gia Lai khai trương cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai tại phố biển Quy Nhơn.

Ông Nguyễn Minh Trưởng (bìa phải)-Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai nghe giới thiệu về các sản phẩm OCOP tiêu biểu đang được trưng bày tại cửa hàng. Ảnh: P.L

Cửa hàng trưng bày đặt tại số 26 đường Ngọc Hân Công Chúa (phường Quy Nhơn) với hàng trăm sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao, 5 sao như: coffee GAUC, mật ong Phương Di, mật ong Bánh Tổ, bò khô miếng Huy Vũ, tiêu Lệ Chí, cà phê Dak Yang, chuối hột rừng sấy khô Kasa, nước mắm cá cơm nguyên chất Hà Quyên…

Cửa hàng đi vào hoạt động nhằm đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh tới người tiêu dùng. Ảnh: P.L

Ông Thái Nguyễn Trung Thành-thành viên Hội đồng quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Liên hiệp Gia Lai-cho biết: Việc đưa cửa hàng vào hoạt động nhằm đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Gia Lai (cũ) và tỉnh Bình Định (cũ) đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh; đồng thời, thúc đẩy kết nối cung cầu, tiêu thụ hàng hóa gắn với xúc tiến du lịch.