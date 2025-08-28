Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Khai trương cửa hàng trưng bày sản phẩm OCOP Gia Lai ở phường Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHAN LÀI PHAN LÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 28-8, Hợp tác xã Nông nghiệp Liên hiệp Gia Lai khai trương cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai tại phố biển Quy Nhơn.

07e31a287f6a8a5f516b04d599ada83a.jpg
Ông Nguyễn Minh Trưởng (bìa phải)-Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai nghe giới thiệu về các sản phẩm OCOP tiêu biểu đang được trưng bày tại cửa hàng. Ảnh: P.L

Cửa hàng trưng bày đặt tại số 26 đường Ngọc Hân Công Chúa (phường Quy Nhơn) với hàng trăm sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao, 5 sao như: coffee GAUC, mật ong Phương Di, mật ong Bánh Tổ, bò khô miếng Huy Vũ, tiêu Lệ Chí, cà phê Dak Yang, chuối hột rừng sấy khô Kasa, nước mắm cá cơm nguyên chất Hà Quyên…

994118432dfcd598362bcf6a63a3f2e1.jpg
Cửa hàng đi vào hoạt động nhằm đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh tới người tiêu dùng. Ảnh: P.L

Ông Thái Nguyễn Trung Thành-thành viên Hội đồng quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Liên hiệp Gia Lai-cho biết: Việc đưa cửa hàng vào hoạt động nhằm đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Gia Lai (cũ) và tỉnh Bình Định (cũ) đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh; đồng thời, thúc đẩy kết nối cung cầu, tiêu thụ hàng hóa gắn với xúc tiến du lịch.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng tốc thực hiện “khoán tăng trưởng”

Gia Lai tăng tốc thực hiện “khoán tăng trưởng”

Kinh tế

(GLO)- Sau khi hợp nhất, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) đạt 7,3 - 7,6%, phấn đấu chạm ngưỡng 8%. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã phân giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho 135 xã, phường. Hiện tại, các địa phương đang tăng tốc thực hiện chỉ tiêu “khoán tăng trưởng”.

Gia Lai đảm bảo nguồn vật liệu cho các dự án giao thông trọng điểm

Gia Lai đảm bảo nguồn vật liệu cho các dự án giao thông trọng điểm

Kinh tế

(GLO)- Tổ liên ngành của tỉnh Gia Lai vừa tiến hành rà soát các mỏ vật liệu xây dựng dự kiến cấp phép khai thác phục vụ các dự án, công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát cho thấy, các điểm mỏ vật liệu có tổng trữ lượng đảm bảo nhu cầu thi công các dự án, công trình.

Trồng tiêu xanh trái vụ - một hướng đi mới

Trồng tiêu xanh trái vụ - một hướng đi mới

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Đón đầu nhu cầu thị trường và gia tăng thu nhập, một số nông dân các xã khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn chuyển sang trồng hồ tiêu xanh trái vụ. Hướng đi này không chỉ nâng cao giá trị cây trồng mà còn giúp bà con chủ động thích ứng trước biến động thị trường.

null