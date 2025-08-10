Danh mục
Ra mắt Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Hải Đăng

VŨ CHI
(GLO)- Chiều 9-8, Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Hải Đăng (thôn Kim Năng, xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ra mắt và chính thức đi vào hoạt động.

gen-h-z6890157948899-bc4e498a3b74325b17880a3a4a812c3e.jpg
Chủ tịch UBND xã Ia Pa Lê Tiến Mạnh (thứ 4 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Hải Đăng. Ảnh: Vũ Chi

Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và dịch vụ Hải Đăng có 16 thành viên với ngành nghề đăng ký kinh doanh là cung cấp cây giống, cây ăn trái các loại; cung cấp kỹ thuật và phân bón bảo vệ thực vật; thiết kế và lắp đặt hệ thống tưới công nghệ cao; sản xuất và chế biến hoa quả theo tiêu chuẩn VietGAP-OCOP. Ông Đặng Quang Hải được bầu làm Giám đốc HTX.

Hiện HTX đang triển khai trồng 6 ha cây ăn trái; trong đó, riêng ông Hải trồng 3 ha nhãn, ổi, mít, dừa. Năm 2023, sản phẩm ổi lê Hải Hưng của gia đình ông Hải được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh.

san-pham-oi-le-hai-hung-cua-gia-dinh-anh-dang-quang-hai-dat-chung-nhan-ocop-3-sao-cap-tinh-nam-2023-anh-vu-chi.jpg
Sản phẩm ổi lê Hải Hưng của gia đình ông Đặng Quang Hải đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2023. Ảnh: Vũ Chi

Phát biểu tại lễ ra mắt HTX, Chủ tịch UBND xã Ia Pa Lê Tiến Mạnh khẳng định: Sự ra đời của HTX sẽ tạo điều kiện xây dựng chuỗi liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm tăng năng suất cây trồng, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Chủ tịch UBND xã cũng yêu cầu các ban, ngành tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về giống, vốn, thu hút đầu tư, thúc đẩy HTX ngày càng phát triển.

null