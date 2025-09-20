Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Hàng hóa - Tiêu dùng

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Hơn 300 sản phẩm OCOP Gia Lai hội tụ tại phường Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 20-9, các chủ thể OCOP tỉnh Gia Lai cùng nhau hợp tác, khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP địa phương tại số 111 Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn). Với phương châm “Nâng tầm giá trị sản vật quê hương”, nơi này hội tụ hơn 300 sản phẩm OCOP chất lượng.

gen-h-z7030745799501-a8b525cdc95454e751f95f4f6095ae8a.jpg
Các đại biểu cắt băng khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP địa phương tại số 111 Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn). Ảnh: T.D

Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trưng bày trên 300 sản phẩm là đặc sản vùng miền của 13 chủ thể OCOP tỉnh Gia Lai đã đạt chuẩn OCOP 3-4 sao như: điều rang củi Nguyễn Thiêm; trà mãng cầu Nam Phúc; bánh hỏi Belifoods; chả ram tôm đất An Nam; bánh tráng Phương Nguyên; mắc ca Minh Quang…

Với mong muốn trở thành điểm thương mại tin cậy, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đặt mục tiêu cung cấp sản phẩm, mặt hàng từ nông sản hữu cơ, sản phẩm tốt cho sức khỏe, phù hợp mọi đối tượng khách hàng.

gen-h-z7030745813052-17e1c151c0e4050d54bbcab885d9e782.jpg
Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP hội tụ trên 300 sản phẩm của 13 chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.D

Nhân dịp tuần lễ khai trương kéo dài từ ngày 20 đến 26-9, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đưa ra hàng loạt ưu đãi hấp dẫn như: giảm giá mỗi sản phẩm từ 10-30%; mỗi hóa đơn đạt giá trị trên 100 nghìn đồng, người mua nhận về món quà tri ân đặc biệt; check-in trực tiếp, khách hàng được tặng 1 phần quà…

Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP là nơi kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng; mang đến những sản phẩm đặc trưng vùng miền, chất lượng cao, an toàn và đậm đà bản sắc văn hóa.

8149f5b8e8cd62933bdc.jpg
Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP là nơi kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Ảnh: T.D

Đặc biệt, đây không chỉ là nơi giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, mà còn là cầu nối thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm và vị thế của các chủ thể OCOP trong tỉnh.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Phát hiện hàng nghìn con heo đông lạnh chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ

Gia Lai: Phát hiện hàng nghìn con heo đông lạnh chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ

Thời sự

(GLO)- Chiều 7-8, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng lực lượng Công an và các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra một cơ sở giết mổ, sơ chế heo trên địa bàn xã Hoài Ân; phát hiện hàng nghìn con heo đông lạnh chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Sản phẩm OCOP: Cần quan tâm khâu đánh giá và hậu kiểm

Sản phẩm OCOP: Cần quan tâm khâu đánh giá và hậu kiểm

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Thời gian qua, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao giá trị nông sản đặc trưng và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, để bảo vệ uy tín và chất lượng sản phẩm, công tác hậu kiểm đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Xuất khẩu rau quả phục hồi, hướng đến mục tiêu 8 tỷ USD năm 2025

Xuất khẩu rau quả phục hồi, hướng đến mục tiêu 8 tỷ USD năm 2025

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)-Sau giai đoạn sụt giảm đầu năm, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đang phục hồi rõ nét, với kim ngạch sau 7 tháng năm 2025 ước đạt hơn 3,83 tỷ USD. Đây là kết quả của sự phục hồi mạnh mẽ từ mặt hàng sầu riêng và đà tăng trưởng từ các loại trái cây chủ lực, như: dừa, xoài chế biến, chanh leo.

Công ty cổ phần Phát triển Yến Xuân Cao Nguyên hiện có khoảng 20 dòng sản phẩm yến sào. Ảnh: H.T

Nâng tầm sản phẩm yến sào Gia Lai

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)-Với điều kiện khí hậu mát mẻ, nguồn thức ăn dồi dào, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang trở thành một trong những vùng trọng điểm phát triển nghề nuôi yến. Để yến sào Gia Lai vươn xa, các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng, quảng bá thương hiệu.

null