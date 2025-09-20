Hơn 300 sản phẩm OCOP Gia Lai hội tụ tại phường Quy Nhơn

Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trưng bày trên 300 sản phẩm là đặc sản vùng miền của 13 chủ thể OCOP tỉnh Gia Lai đã đạt chuẩn OCOP 3-4 sao như: điều rang củi Nguyễn Thiêm; trà mãng cầu Nam Phúc; bánh hỏi Belifoods; chả ram tôm đất An Nam; bánh tráng Phương Nguyên; mắc ca Minh Quang…
Với mong muốn trở thành điểm thương mại tin cậy, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đặt mục tiêu cung cấp sản phẩm, mặt hàng từ nông sản hữu cơ, sản phẩm tốt cho sức khỏe, phù hợp mọi đối tượng khách hàng.
Nhân dịp tuần lễ khai trương kéo dài từ ngày 20 đến 26-9, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đưa ra hàng loạt ưu đãi hấp dẫn như: giảm giá mỗi sản phẩm từ 10-30%; mỗi hóa đơn đạt giá trị trên 100 nghìn đồng, người mua nhận về món quà tri ân đặc biệt; check-in trực tiếp, khách hàng được tặng 1 phần quà…
Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP là nơi kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng; mang đến những sản phẩm đặc trưng vùng miền, chất lượng cao, an toàn và đậm đà bản sắc văn hóa.
Đặc biệt, đây không chỉ là nơi giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, mà còn là cầu nối thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm và vị thế của các chủ thể OCOP trong tỉnh.