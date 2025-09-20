Hơn 300 sản phẩm OCOP Gia Lai hội tụ tại phường Quy Nhơn

(GLO)- Sáng 20-9, các chủ thể OCOP tỉnh Gia Lai cùng nhau hợp tác, khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP địa phương tại số 111 Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn). Với phương châm “Nâng tầm giá trị sản vật quê hương”, nơi này hội tụ hơn 300 sản phẩm OCOP chất lượng.

Các đại biểu cắt băng khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP địa phương tại số 111 Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn). Ảnh: T.D

Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trưng bày trên 300 sản phẩm là đặc sản vùng miền của 13 chủ thể OCOP tỉnh Gia Lai đã đạt chuẩn OCOP 3-4 sao như: điều rang củi Nguyễn Thiêm; trà mãng cầu Nam Phúc; bánh hỏi Belifoods; chả ram tôm đất An Nam; bánh tráng Phương Nguyên; mắc ca Minh Quang…

Với mong muốn trở thành điểm thương mại tin cậy, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đặt mục tiêu cung cấp sản phẩm, mặt hàng từ nông sản hữu cơ, sản phẩm tốt cho sức khỏe, phù hợp mọi đối tượng khách hàng.

Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP hội tụ trên 300 sản phẩm của 13 chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.D

Nhân dịp tuần lễ khai trương kéo dài từ ngày 20 đến 26-9, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đưa ra hàng loạt ưu đãi hấp dẫn như: giảm giá mỗi sản phẩm từ 10-30%; mỗi hóa đơn đạt giá trị trên 100 nghìn đồng, người mua nhận về món quà tri ân đặc biệt; check-in trực tiếp, khách hàng được tặng 1 phần quà…

Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP là nơi kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng; mang đến những sản phẩm đặc trưng vùng miền, chất lượng cao, an toàn và đậm đà bản sắc văn hóa.

Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP là nơi kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Ảnh: T.D

Đặc biệt, đây không chỉ là nơi giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, mà còn là cầu nối thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm và vị thế của các chủ thể OCOP trong tỉnh.