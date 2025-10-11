Hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực quản trị hợp tác xã

(GLO)- Luật Hợp tác xã 2023 mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đòi hỏi cao hơn về kỹ năng quản trị. Phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý hợp tác xã vừa có cơ hội khẳng định vai trò, vừa đối diện không ít khó khăn.

Với sự chủ động đồng hành của hội phụ nữ các cấp, chị em dần nâng cao năng lực quản trị và bắt nhịp xu thế chuyển đổi số.

Khó khăn hiện hữu

Tại Gia Lai, ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào quản lý và điều hành HTX, đặc biệt ở các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chế biến hàng đặc sản địa phương.

Tuy nhiên, phần lớn chị em vẫn đối diện nhiều khó khăn như thiếu vốn, thiếu kỹ năng lập kế hoạch, hạn chế trong quản lý nhân lực và càng lúng túng khi bước vào lĩnh vực xây dựng thương hiệu, tiếp cận thị trường.

Hợp tác xã Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn (xã An Toàn) chú trọng quảng bả cho dược liệu và nông sản vùng cao. Ảnh: DNCC

Chị Mai Thị Mỹ Lâm-Giám đốc HTX Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn (xã An Toàn) chia sẻ: Điều trăn trở nhất hiện nay là làm sao vừa phát huy thế mạnh sản phẩm bản địa, vừa đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường hiện đại.

Thói quen sản xuất theo truyền thống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số chưa gắn với quy chuẩn chất lượng, nên đầu ra cho dược liệu và nông sản vùng cao còn hạn chế, trong khi vốn và công nghệ chưa đủ để đầu tư chế biến sâu.

Hợp tác xã An Nhiên (xã Chư Krey) định hướng nâng cao, mở rộng thương hiệu thời gian tới. Ảnh: DNCC

Trong khi đó, theo chị Trần Thị Tầm-Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ An Nhiên (xã Chư Krey), HTX chuyên sản xuất rau, củ, quả an toàn và chế biến thực phẩm. Hiện HTX đã liên kết với 45 hộ nông dân, mỗi ngày cung ứng 1,5-2 tấn sản phẩm ra thị trường.

Nhờ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh, đơn vị đã đầu tư được máy móc và hỗ trợ thành viên mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, khó khăn thường trực vẫn là huy động vốn để duy trì và phát triển hoạt động ổn định.

“Chúng tôi kỳ vọng có thêm các chương trình hỗ trợ vốn, đồng thời được kết nối với hệ thống siêu thị, sàn thương mại điện tử để đưa rau, củ, quả an toàn của bà con đến với thị trường rộng lớn hơn”- chị Tầm nói.

Hợp tác xã Thương mại & Dịch vụ Cồn Chim Xanh (xã Tuy Phước Đông) phát triển du lịch cộng đồng hướng tới bảo vệ môi trường. Ảnh: H.Đ

Đối với HTX Thương mại & Dịch vụ Cồn Chim Xanh (xã Tuy Phước Đông), chị Hồ Thị Thân Thương-Giám đốc HTX-cho biết, làm du lịch cộng đồng đồng nghĩa với việc phải đầu tư nhiều cho hạ tầng, dịch vụ nhưng nguồn vốn còn hạn chế, nhân lực tại chỗ chưa có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng làm du lịch.

Thêm vào đó, khâu quảng bá hình ảnh và thu hút du khách vẫn còn yếu, chưa khai thác hiệu quả các kênh truyền thông số hay nền tảng trực tuyến.

Hỗ trợ, nâng cao năng lực quản trị

Để hỗ trợ các HTX, Hội LHPN tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn cho gần 200 cán bộ hội, thành viên ban quản lý HTX và tổ hợp tác có tiềm năng phát triển. Nội dung không chỉ tập trung vào việc giới thiệu điểm mới trong Luật HTX 2023, hướng dẫn lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, mà còn nhấn mạnh ứng dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý và marketing.

Đợt tập huấn ngày 16-9 thu hút đông đảo chị em đảm trách công tác quản lý các HTX tham gia. Ảnh: ĐVCC

Sau đợt tập huấn, chị Mai Thị Mỹ Lâm đã học được cách quản trị HTX khoa học hơn, biết kể câu chuyện sản phẩm gắn với giá trị văn hóa, thiên nhiên và bắt đầu làm quen với các công cụ số, AI để phục vụ quản lý và marketing.

Trong khi đó, chị Hồ Thị Thân Thương kỳ vọng được tham gia thêm các khóa đào tạo về kỹ năng quản lý và truyền thông, qua đó vừa phát triển dịch vụ du lịch gắn với quảng bá sản phẩm địa phương, vừa lan tỏa hoạt động bảo vệ môi trường như thu gom rác thải quanh đầm, điểm nhấn tạo nên hình ảnh bền vững của HTX.

Với sự hỗ trợ của công cụ số và AI, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ An Nhiên dự định sẽ ứng dụng vào thiết kế bao bì, tạo nội dung truyền thông và quảng bá sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến. “Chúng tôi rất mong có thêm chính sách vốn ưu đãi và kênh kết nối thị trường để sản phẩm rau, củ, quả an toàn của bà con có chỗ đứng vững chắc hơn"- chị Tầm đề xuất.

Theo bà Vũ Thị Bích Ngọc-Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Hội đã chú trọng trang bị cho chị em kỹ năng quản trị, phát triển thương hiệu, ứng dụng công cụ số và AI. Tuy vậy, trở ngại lớn nhất hiện nay vẫn là vốn, kỹ năng quản lý chưa bài bản và sự lúng túng trong tiếp cận thị trường.

“Thời gian tới, Hội sẽ tăng cường vai trò kết nối, tổ chức diễn đàn, hội thảo để nữ quản lý HTX có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Qua đó, giúp chị em tự tin điều hành, phát triển thương hiệu, đưa sản phẩm vào siêu thị, sàn thương mại điện tử, thậm chí hướng tới xuất khẩu, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế địa phương”- bà Ngọc khẳng định.