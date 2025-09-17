Tập huấn Đề án 01 cho cán bộ, hội viên phụ nữ

(GLO)- Ngày 16-9, tại phường Pleiku, Hội LHPN Gia Lai đã tổ chức tập huấn “Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp Hội về hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) và năng lực quản trị cho thành viên Ban quản lý các HTX do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý”.

Tham gia lớp tập huấn có 150 cán bộ, hội viên phụ nữ và thành viên các HTX, tổ hợp tác, tổ liên kết ở 77 xã, phường khu vực phía Tây tỉnh. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Đề án 01 về “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2025.

Tại lớp tập huấn, các học viên được ông Huỳnh Chí Đông Hải-Trưởng ban Đào tạo và truyền thông Cộng đồng Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam giới thiệu những điểm mới của Luật HTX 2023 và các chính sách phát triển kinh tế tập thể, HTX; Hướng dẫn xây dựng thương hiệu cho HTX, cho sản phẩm; Thực hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; sử dụng các công cụ AI hỗ trợ marketing, xây dựng nội dung và vận hành mô hình kinh doanh…

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Duy Linh

Thông qua việc triển khai thực hiện Đề án 01, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX có sự tham gia của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo, quản lý, tăng cường việc làm, thu nhập và nâng cao vị thế kinh tế cho lao động nữ, nhất là tại khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.