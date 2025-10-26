Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 346/NQ-CP về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ thông qua nội dung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá theo đề nghị của Bộ Tài chính; đồng thời, yêu cầu Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung dự thảo Luật, các nội dung báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và ý kiến thành viên Chính phủ theo quy định.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá. Ảnh: baochinhphu.vn

Các nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quan trọng liên quan đến phân cấp, phân quyền, sửa đổi quy định về chuyển trách nhiệm triển khai bình ổn giá từ UBND cấp huyện xuống UBND cấp xã thực hiện, để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung tên gọi và thẩm quyền định giá đối với một số hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực khí thiên nhiên, hàng không, kiểm định phương tiện vận tải, kiểm định an toàn lao động, chứng khoán, dự trữ quốc gia, đường sắt và các sản phẩm, dịch vụ công trong y tế, giáo dục và đào tạo.

Về thanh tra, kiểm tra, dự thảo Luật bãi bỏ các quy định thanh tra chuyên ngành về giá, dẫn chiếu việc thực hiện thanh tra về giá, thẩm định giá theo quy định của pháp luật về thanh tra để đồng bộ với Luật Thanh tra năm 2025.

Dự án Luật sửa đổi quy định về chuyển trách nhiệm triển khai bình ổn giá từ UBND cấp huyện xuống UBND cấp xã thực hiện. Ảnh minh họa: Mộc Trà

Liên quan sắp xếp tổ chức bộ máy, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung tên gọi của các bộ, ngành gắn với thẩm quyền quản lý nhà nước về giá để phù hợp với tên gọi và chức năng, nhiệm vụ theo cơ cấu tổ chức mới của Chính phủ...

Ngoài ra, dự thảo Luật lần này cắt giảm điều kiện không cần thiết, đơn giản hóa điều kiện cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Cụ thể, bãi bỏ quy định yêu cầu người đại diện theo ủy quyền của tổ chức góp vốn phải có thẻ thẩm định viên về giá.

