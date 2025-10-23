Bảo đảm chất lượng hàng hóa, an ninh trật tự tại Hội chợ Mùa Thu 2025

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn vừa có ý kiến chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp phải đảm chất lượng hàng hóa, an ninh trật tự tại Hội chợ Mùa Thu 2025. Đây là Hội chợ đầu tiên tại Việt Nam, được tổ chức quy mô lớn về thành phần, số lượng tham gia.

Hội chợ Mùa Thu 2025 diễn ra từ ngày 26-10 đến 4-11-2025. Ảnh: VGP

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu nêu rõ: Thời gian từ nay đến ngày khai mạc hội chợ còn rất ngắn, Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung cao độ, tuyệt đối không để chậm trễ, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Bộ Công thương rà soát, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp còn chậm tiến độ, khẩn trương triển khai thực hiện công tác chuẩn bị, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo; trong đó có nội dung, lời phát động kêu gọi ủng hộ, chia sẻ khó khăn với người dân, địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại lễ khai mạc, cũng như tổ chức hoạt động ủng hộ trong suốt thời gian diễn ra hội chợ theo đúng quy định của pháp luật về vận động, tiếp nhận nguồn đóng góp tự nguyện.

Tiếp tục cung cấp tài liệu, thông tin thường xuyên cho các cơ quan thông tấn báo chí để truyền thông, quảng bá hình ảnh và các hoạt động trước, trong và sau hội chợ, bảo đảm truyền thông đa dạng, phong phú.

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện kịch bản chi tiết tổ chức lễ khai mạc và lễ bế mạc, bảo đảm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình phải được tổ chức trang trọng, ấn tượng, chuyên nghiệp, có chất lượng nghệ thuật cao, xứng tầm quy mô hội chợ lớn nhất từ trước đến nay.

Bộ Tài chính khẩn trương trình cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ kinh phí cho các bộ, ngành, địa phương, bảo đảm đúng quy định, kịp thời, hiệu quả; tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động mời các đoàn quốc tế, các nguyên thủ, người đứng đầu các tổ chức quốc tế trong thời gian tham dự lễ mở ký Công ước Hà Nội, đến tham quan tại hội chợ.

Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương đôn đốc các doanh nghiệp khoa học công nghệ tích cực tham gia tại khu gian hàng về sản phẩm khoa học công nghệ, bảo đảm đầy đủ các sản phẩm tiêu biểu được giới thiệu, trao đổi, xúc tiến thương mại tại hội chợ.

Trong thời gian diễn ra Hội chợ, UBND TP. Hà Nội phối hợp với Bộ Công thương và các cơ quan liên quan chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị chức năng, lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự…

Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phối hợp chặt chẽ với Công an TP. Hà Nội bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện diễn ra tại hội chợ, nhất là lễ khai mạc, lễ bế mạc.

Tập đoàn Vingroup và Công ty cổ phần Triển lãm Việt Nam (VEC) tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, tích cực xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thời gian chuẩn bị và trong suốt thời gian diễn ra hội chợ.

Các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu hoạt động của hội chợ trên các phương tiện thông tin đại chúng, bằng các hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo trên cơ sở bộ nhận diện, logo đã được thống nhất để lan tỏa rộng rãi thông tin, hình ảnh hội chợ đến với nhân dân.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam sẽ là nơi diễn ra Hội chợ Mùa Thu năm 2025. Ảnh: VGP