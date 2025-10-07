Nâng cao chất lượng hàng hóa từ công tác kiểm nghiệm hóa sinh

(GLO)- Trong bối cảnh hội nhập với sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt, chất lượng hàng hóa trở thành yếu tố sống còn, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Tại Gia Lai, Trung tâm Phân tích và Ðo lường chất lượng tỉnh đang lặng lẽ giữ vai trò người gác cổng nghiêm khắc.

Trung tâm Phân tích và Đo lường chất lượng tỉnh Gia Lai (Sở KH&CN) được thành lập từ sự hợp nhất 2 đơn vị chuyên môn của Gia Lai (cũ) và Bình Định.

Đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng một tổ chức KHCN đủ mạnh, đáp ứng nhu cầu về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng cho khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Hệ thống trang thiết bị hiện đại là tiền đề quan trọng để Trung tâm Phân tích và Đo lường chất lượng tỉnh thực hiện các thử nghiệm chính xác. Ảnh: Thế Vương

Với Phòng thử nghiệm hóa sinh đạt chuẩn quốc gia ISO/IEC 17025:2017, Trung tâm hiện cung cấp hơn 40 phép thử được công nhận, trải dài từ phân tích đất, nước, thực phẩm đến kiểm nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, độc tố vi nấm hay kim loại nặng…

Hiện trung bình mỗi năm, Trung tâm thực hiện khoảng 3.000 mẫu thử cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh.

Ông Phạm Thành Lập-Giám đốc Trung tâm-chia sẻ: “Chúng tôi đã và đang mở rộng năng lực thử nghiệm với các phương pháp phân tích hiện đại, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và xã hội. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật được đào tạo bài bản, thường xuyên cập nhật kiến thức để nâng cao độ chính xác và độ tin cậy của các kết quả thử nghiệm”.

Nhân viên Trung tâm Phân tích và Đo lường chất lượng tỉnh Gia Lai chuẩn bị mẫu cho thử nghiệm. Ảnh: Thế Vương

Bên cạnh thực hiện các thử nghiệm hóa sinh, Trung tâm còn được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường, giúp doanh nghiệp kiểm soát tác động môi trường, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong công tác giám sát.

Như tại Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai, công tác phối hợp với Trung tâm trong việc quan trắc khí thải luôn được tiến hành định kỳ, nghiêm ngặt.

Ông Lê Anh Tuấn-Trưởng kho xăng dầu Quy Nhơn-Petrolimex Gia Lai-cho biết: “Nhờ kết quả quan trắc minh bạch, chính xác từ Trung tâm, chúng tôi có cơ sở vững chắc để kiểm soát khí thải, nâng cao công tác quản lý nội bộ và đáp ứng yêu cầu pháp luật”.

Không dừng lại ở đó, thời gian qua, Trung tâm Phân tích và Đo lường chất lượng tỉnh còn đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc hoàn thiện quy trình sản xuất để đáp ứng các quy định hiện hành, hệ thống tiêu chuẩn.

Nhân viên Trung tâm Phân tích và Đo lường chất lượng tỉnh hỗ trợ Công ty TNHH Đầu tư tổng hợp Thiên Phúc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Ảnh: Thế Vương

Điển hình, tại Công ty TNHH Đầu tư tổng hợp Thiên Phúc (xã Phù Cát), nhờ sự hỗ trợ tích cực của Trung tâm, doanh nghiệp này đã tập trung cải tiến dây chuyền sản xuất, áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. 'Nhờ đó, quy trình sản xuất ống nhựa PVC-U được chuẩn hóa, giảm thiểu sai sót và đặc biệt là hạ đáng kể tỷ lệ sản phẩm lỗi.

Ông Trần Văn Bảo-Phó Giám đốc Công ty-chia sẻ: “ISO 9001 giúp chúng tôi giải quyết bài bản các vấn đề từ đầu vào đến đầu ra, từ hoạch định nguyên vật liệu, kiểm tra công đoạn, cho đến chăm sóc khách hàng. Tỷ lệ phế phẩm giảm, năng lực quản lý tăng, và quan trọng hơn là chúng tôi góp phần bảo vệ môi trường nhờ hạn chế lãng phí nguyên liệu”.

Không dừng lại ở những kết quả đã đạt được, Trung tâm đang tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công nghệ để nâng cao năng lực hoạt động. Ông Phạm Thành Lập chia sẻ: “Với mục tiêu nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp và xã hội, tới đây, chúng tôi sẽ mở rộng thử nghiệm sang lĩnh vực sinh học phân tử, phát triển các dịch vụ thử nghiệm nhanh và tăng cường hợp tác nghiên cứu với đối tác trong và ngoài nước”.