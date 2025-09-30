Gia Lai thúc đẩy hành động hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050

(GLO)- Sáng 29-9, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam) diễn ra Hội thảo khoa học "Giải pháp thúc đẩy hành động hướng tới phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050" trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, chuyên gia tham dự hội thảo. Ảnh: Trọng Lợi

Hội thảo do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Công Thương, ICISE tổ chức, thu hút đông đảo đại diện lãnh đạo các sở, ngành, chuyên gia và UBND các xã, phường trong tỉnh tham dự.

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, cho biết: Gia Lai là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, thủy điện, điện sinh khối và du lịch sinh thái. Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển, tỉnh cũng phải đối diện với những thách thức về suy thoái môi trường, phát thải khí nhà kính và tác động của biến đổi khí hậu. Do đó, mục tiêu đạt Net Zero không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là cơ hội để tỉnh Gia Lai tái cấu trúc mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vai trò tiên phong trong khu vực Tây Nguyên.

Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Trọng Lợi

Tuy nhiên, theo bà Hoài, để hiện thực hóa mục tiêu Net Zero vào năm 2050, tỉnh Gia Lai vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ thiếu vốn đầu tư, công nghệ, hạ tầng lưới điện cho đến nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, việc tổ chức hội thảo lần này có ý nghĩa quan trọng là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp cùng nhau trao đổi, đề xuất giải pháp khả thi, đột phá và phù hợp với điều kiện của tỉnh Gia Lai.

"Từ hội thảo này, chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp thiết thực. Từ đó, xây dựng các cơ chế, chính sách và chương trình hành động cụ thể, nhằm đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, vì một tương lai xanh cho Gia Lai và cả nước", bà Hoài nhấn mạnh.

Ông Trần Thúc Kham, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai trình bày tham luận về vấn đề tỉnh đẩy mạnh thực hiện các chính sách nhằm góp phần thực hiện cam kết Net Zero 2050 của Việt Nam. Ảnh: Trọng Lợi

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia đã tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm, như: Phân tích hiện trạng phát thải trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các kịch bản giảm phát thải phù hợp. Chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, giải pháp công nghệ tiên tiến về năng lượng sạch, nông nghiệp tuần hoàn, lâm nghiệp bền vững, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Đề xuất chính sách, cơ chế khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, cộng đồng dân cư tham gia tích cực vào lộ trình giảm phát thải. Tăng cường kết nối giữa “nhà nước-nhà khoa học-doanh nghiệp-cộng đồng” để cùng hành động vì mục tiêu chung.